Опубликован рейтинг сайтов банков Казахстана за апрель 2024 года

Возглавил рейтинг с существенным отрывом Банк «ЦентрКредит».

Wunder Digital продолжает следить за изменениями сайтов банков Казахстана в поисковой выдаче Google и Яндекс. Рейтинг видимости сайтов банков РК составляется в несколько этапов. Первый — сбор ключевых слов и создание семантического ядра. Второй — выбор наиболее релевантных запросов. На этом этапе SEO-специалисты исключили те из них, которые касались онлайн-банкинга (поскольку пользователи обычно ищут информацию по своему банку) и курсов валют (эти запросы обычно занимают агрегаторы и биржи). Для анализа были использованы данные, которые находятся в открытом доступе — сайты 20 ведущих банков по результатам поиска в стране. В расчетах использовалась формула общей видимости с учетом веса поисковых систем: Яндекс —16%, Google — 84%.

Возглавил рейтинг с существенным отрывом Банк «ЦентрКредит». На второй и третьей позициях — First Heartland Jusan Bank и Halyk Bank соответственно. К пятерке лидеров примкнули по убыванию Bereke Bank и Банк ВТБ. Во вторую пятерку вошли Bank RBK, Home Credit Bank, Altyn Bank, Eurasian Bank, Фридом Банк.

Видимость банков в Google

Позиции банков в рейтинге общей видимости практически дублируют места в результатах анализа видимости в Google. На первом месте — Банк «ЦентрКредит». В тройке лидеров — First Heartland Jusan Bank и Halyk Bank. Банк ВТБ вырвался на четвертую строчку, а Bereke Bank следует за ним с небольшим отрывом. Лишь один балл отделяет Bank RBK от пятой позиции. Следом идут Home Credit Bank, Altyn Bank, Eurasian Bank, Фридом Банк.

Видимость банков в Яндекс

В этом анализе появляются новые «игроки». На первом месте все так же Банк «ЦентрКредит», вторая строка — у Bereke Bank, на третьей строчке — Home Credit Bank. Пятерку замыкают Altyn Bank и Halyk Bank. Позиции с шестой по девятую заняли сайты следующих банков: Bank RBK, First Heartland Jusan Bank, ForteBank, Kaspi Bank. На десятой строке сразу два участника рейтинга, получившие равное количество баллов: Банк ВТБ и Eurasian Bank.

Подводим итоги

Ровно половина, 10 банков из 20, продемонстрировали низкие показатели общей видимости сайтов (менее 10%). При этом у четырех участников рейтинга этот показатель составляет 0%. Такая же ситуация и с видимостью в Google: у половины сайтов показатель ниже 8%, у четырех — равен нулю. Восемь сайтов продемонстрировали видимость в Яндекс ниже 9%. У пяти из них показатель составляет 0%.

Эксперты Wunder Digital советуют банкам с низкими позициями в рейтинге улучшить свою поисковую оптимизацию, чтобы избежать потери трафика и потенциальных клиентов.