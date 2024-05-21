О новшествах цифровизации в сфере медицины в ЕАЭС рассказал Геннадий Онищенко

Эксперт отметил, что сейчас граждане обеспокоены тем, что в будущем врачей не будет, а диагностированием болезней займутся машины

На заседании Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ принято решение в рамках СНГ и евразийского экономического пространства о цифровизации данных медицинских документов, сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования, бывший главный санврач РФ Геннадий Онищенко, передает Sputnik.

По его словам, принято решение оцифровать поликлинические карты, а также истории болезней. Таким образом, можно мониторить лиц с хроническими заболеваниями, в частности тех, кто болеет ВИЧ или гепатитом В, С: «Это необходимо, чтобы знать, заражен пересекающий границу человек тем или иным заболеванием или нет. Но знать это должны те, кому положено. Здесь огромную роль играет вопрос медицинской этики — людей, которые хотят, чтобы об их состоянии здоровья знал весь мир, мало. Но медики должны знать диагноз, чтобы адекватно лечить».

Эксперт отметил, что сейчас граждане обеспокоены тем, что в будущем врачей не будет, а диагностированием болезней займутся машины. Это по словам Онищенко, не так — машина будет только подсказывать, а врач ставить диагноз.

Академик также посоветовал Кыргызстану оцифровать медицинский туризм: «Например, можно расширить информацию об Иссык-Куле, озере Сары-Челек, о курорте в Джалал-Абаде и других горных рекреациях. Нужно сделать так, чтобы человек ознакомился с информацией о курортах и принял решение ехать или не ехать туда».