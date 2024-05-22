Следите за новостями

Цифра дня

435,5 млрд тг составила выручка операторов в январе-апреле 2024 года
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Получить путевку на вылов рыбы можно только электронным способом

Она выдается посредством сервиса в форме электронного документа.

22 мая 2024 15:02, Profit.kz
Рубрики:

Приказом МЭПР от 14 мая 2024 года внесены изменения в Правила осуществления любительского (спортивного) рыболовства, научно-исследовательского и другого лова на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица. В частности, говорится, что выдача путевки на лов рыбы осуществляется посредством сервисных программных продуктов, обеспечивающих электронную покупку и формирование путевки, передает Zakon.kz.

Ранее в правилах указывалось, путевка выдается по устному заявлению рыболова. Выдача осуществлялась через канцелярию природоохранного учреждения и его филиалов, либо в пунктах реализации путевок, установленных природоохранным учреждением.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2024 года.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.