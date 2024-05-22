В РК создадут цифровую платформу для организации детского отдыха

В ней будет собрана информация о лагерях, кружках, секциях, оздоровительных и досуговых объектах.

На пресс-конференции, состоявшейся в Астане, премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на недостаточную организацию летнего отдыха и занятости детей. Глава правительства отметил, что прошлогодний опыт показал, как зачастую формально проводится работа (только для отчетности) и не отвечает интересам и склонностям детей, передает Liter.kz.

Среди основных проблем были названы недостаток интересных и содержательных мероприятий, проблемы с качеством организации с учетом интересов детей, а также вопросы безопасности и санитарных требований. Бектенов подчеркнул, что эти проблемы должны быть решены к 1 июня.

«Информационно-разъяснительная работа ведется на низком уровне. Родители жалуются на отсутствие доступа к подробной информации о местах отдыха, реестре лагерей и мест досуга для детей. Цифровая платформа, предоставляющая такие данные, отсутствует», — сказал Бектенов.

По его словам, родители должны иметь доступ к информации о том, куда отправляют своих детей и в каких условиях они будут находиться. Кроме того, Олжас Бектенов отметил недостаточный контроль за организацией детского отдыха и поручил министерствам просвещения, культуры и информации, а также цифровизации завершить создание единой электронной платформы. Эта платформа должна охватывать информацию о лагерях, кружках, секциях, оздоровительных и досуговых объектах, предоставляя полную информацию для родителей.