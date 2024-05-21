ГКНБ Кыргызстана пресек деятельность незаконных майнинг-ферм в Ошской области

Незаконные майнинг-фермы выявляются в рамках борьбы с коррупцией в энергосекторе, а также из-за существенного дефицита электроэнергии в стране.

Выявлена и пресечена деятельность незаконных майнинг-ферм в Кара-Сууйском и Ноокатском районах Ошской области. Изъято более 900 единиц оборудования для майнинга. Ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных к этому противоправному деянию лиц, а также ущерба государству. Отмечено, что это было сделано в рамках борьбы с коррупцией в энергосекторе, а также из-за существенного дефицита электроэнергии в стране, передает Sputnik.

«Выявлено и изъято более 900 единиц оборудования для майнинга. Владельцы майнинг-ферм вели добычу криптовалюты без официальной регистрации, обязательного сертификата, оплаты сбора за регистрацию и иных платежей», — говорится в сообщении.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных к этому противоправному деянию лиц, а также ущерба государству. Планируется весь объем потребляемой электроэнергии передать населению.