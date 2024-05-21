Система оповещения при землетрясениях будет внедрена в Алматы до 1 июня

Вице-премьер РК Канат Бозумбаев провел совещание по обеспечению сейсмической безопасности.

О принимаемых мерах по повышению сейсмоустойчивости зданий отчитался министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Он сообщил о внедрении обязательной системы сейсмоизоляции при строительстве жилых домов и социальных объектов на площадках с сейсмичностью 7-9 баллов. Подготовлены соответствующие поправки в нормативно-технические документы.

Канат Бозумбаев поручил провести работу по ужесточению норм при проектировании объектов в сейсмоопасных регионах с учетом международного опыта, в том числе японского, а также усилить надзор за соответствием норм строительства с применением аккредитованных лабораторий.

С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert.

«Оповещение населения будет проводиться с использованием технологии Cell Broadcast, которая не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет мгновенно и массово оповестить сразу всех абонентов в зоне покрытия антенн базовых станций», — рассказал аким Алматы Ерболат Досаев.

Вице-премьер поручил ускорить процесс внедрения системы экстренного оповещения населения. Эта система должна быть во всех сейсмоопасных регионах страны и работать бесперебойно.

Также Канат Бозумбаев заслушал алгоритм действий госорганов в случае землетрясения. Это касается информирования населения, организации спасательных и эвакуационных мероприятий, развертывания полевых и мобильных госпиталей. Вице-премьер поручил МЧС апробировать алгоритм в ходе республиканского учения «Жер» в первой декаде июня.

Особое внимание было уделено готовности техники и ее оперативной переброске из других регионов.

«В рамках учения важно проверить также состояние привлекаемой техники и ее соответствие решаемым задачам. Вместе с тем необходимо проработать вопрос привлечения к ликвидации ЧС техники частных организаций», — отметил Канат Бозумбаев.

По итогам совещания профильным министерствам было поручено обеспечить постоянный мониторинг за сейсмической ситуацией в стране и на регулярной основе проводить тренировки и учения по отработке действий населения в случае возникновения землетрясения.