Минцифры провело совещание с экспертом ИИ из Стэнфорда

Стороны обсудили перспективы развития искусственного интеллекта, вопросы безопасности контента при использовании ИИ, законодательное регулирование в разных странах и использования языковых моделей.

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Каныш Тулеушин провел встречу по вопросу обмена опытом по искусственному интеллекту с внештатным сотрудником Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфорда Dr. Micheal Hsieh. В мероприятии также приняли участие депутат мажилиса Екатерина Смышляева, сотрудники ведомства и другие заинтересованные лица.

Dr. Micheal Hsieh имеет более двадцати лет опыта в технологической индустрии США. Он поделился опытом использования ИИ в разных странах и ответил на вопросы спикеров мероприятия. Как отметил эксперт, по предварительным оценкам к 2026 году общий вклад ИИ в глобальной экономике составит порядка 900 млрд долларов, а к 2030 году эта цифра возрастет до 15 трлн долларов. Если ИИ рассматривать, как одно из ключевых направлений следующей промышленной революции, то нужно признать, что это влечет за собой и вызовы, которые можно решить через политическое регулирование.