Казахстан и ОАЭ намерены развивать сотрудничество в сфере цифровизации

15-17 мая Казахстан поселила делегация из Объединенных Арабских Эмиратов во главе с заместителем Министра Кабинета министров по вопросам конкурентоспособности и обмена опытом Абдуллой Нассер Лута (Abdulla Nasser Lootah).

В ходе визита состоялись встречи с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жасланом Мадиевым, руководителями Министерства национальной экономики РК и Агенства по стратегическому планированию и реформам РК. Обсуждались вопросы взаимного сотрудничества по обмену опытом в сфере цифровой трансформации, стратегического планирования и цифровизации деятельности правительства. Также были презентованы новейшие разработки в области цифровизации, стратапы и деятельность Астана-Хаба.

В рамках двусторонних встреч состоялся официальный запуск обучения по программе Executive Leadership Program Школы государственного управления Мохаммеда бин Рашида для руководителей государственных органов в Республике Казахстан при участии слушателей программы.

«Сегодня мы объявили о запуске Национального акселератора. Изучив опыт ОАЭ по акселерации, мы приняли решение запустить этот механизм и у нас в Национальном проектном офисе. Уже определены темы для акселерации совместно с государственными органами. Одним из важных направлений является Capacity Building (Наращивание потенциала), в рамках которого совместно с Академией госуправления при Президенте РК проводим обучение руководителей государственных органов по Executive Leadership Program Школы государственного управления Мохаммеда бин Рашида. То есть, мы будем отправлять в ОАЭ на обучение наших цифровых вице-министров, которые будут обучены новейшим подходам и методам государственного управления в различных сферах с применением искусственного интеллекта», — отметил министр Жаслан Мадиев.