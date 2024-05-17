В Чуйской области построят огромный логистический центр Wildberries

Меморандум о реализации проекта был подписан на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: Kazan Forum 2024».

В Чуйской области планируется построить логистический центр Wildberries площадью 300 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции Кыргызстана. Подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта представителями Минэкономики КР, аппарата полномочного представителя президента в Чуйской области и ООО «Вайлдберриз». Документ подписали на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: Kazan Forum 2024», передает Sputnik.

«Предполагается построить в Чуйской области современный логистический центр площадью 300 тысяч квадратных метров для обслуживания трансграничной электронной торговли. Это будет способствовать увеличению уровня занятости за счет развития и появления новых малых и средних предприятий, подрядчиков, покупателей и станет важной вехой торгово-экономического сотрудничества России с Кыргызстаном», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сумма инвестиций может составить порядка 8 миллиардов рублей (почти 100 миллионов долларов).

Сегодня на территории Кыргызстана работает два сортировочных центра Wildberries в Бишкеке и Оше, а также более 130 пунктов выдачи заказов.

Электронная торговля в КР бурно развивается. Уже сейчас на маркетплейсе зарегистрировано более 17 тысяч кыргызстанских продавцов (в 2022 году было около 7 тысяч).