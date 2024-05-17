За сутки полиция Кокшетау раскрыла 10 интернет-преступлений

Сотрудники ДП рассказали о популярных видах мошенничества в Сети.

Сейчас в регионе идет оперативно-профилактическое мероприятие Anti-fraud, направленное на раскрытие и предупреждение преступлений в сфере интернет-технологий. За первый день оперативные группы раскрыли 10 преступлений этой категории — в основном случаи мошенничества, совершенные через мобильные приложения и соцсети, передает Liter.kz.

Так, например, сотрудники криминальной полиции выявили и раскрыли несколько фактов мошенничества, совершенных через Instagram. Фигуранты размещали в аккаунтах популярной социальной сети заманчивые объявления о продаже посуды, зимней резины, продуктов питания и других товаров. Жители Кокшетау отправляли на указанные счета деньги, но не получали товар. Таких фактов за сутки раскрыто три.

Еще один не менее популярный вид мошенничества — сдача в аренду несуществующих квартир. В марте этого года от действий мошенника пострадал житель областного центра, перечисливший хозяину мифической квартиры 120 тысяч тенге. В рамках Anti-fraud владелец жилья установлен, ведется дальнейшее разбирательство.

Ранее сообщалось, что павлодарский пенсионер отдал мошенникам четыре миллиона тенге, а в Актобе заключенный продал бизнесвумен несуществующие лампочки на 700 тысяч тенге.