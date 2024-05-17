Домашний интернет теперь можно подключить через eGov

МЦРИАП представило новый сервис.

У казахстанцев появилась возможность подключить домашний интернет с помощью мобильного приложения eGov Mobile. Этот сервис разработан совместно с АО «Национальные информационные технологии». Он позволяет гражданам легко подать заявку на подключение интернета через мобильные приложения eGov Mobile. Заявка автоматически направляется операторам, процесс также включает проверку наличия необходимой сетевой инфраструктуры, передает Liter.kz.

Сейчас к сервису подключен оператор связи АО «Казахтелеком». Вскоре к нему присоединятся и другие операторы, чтобы обеспечить максимально широкий выбор тарифов для граждан.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сделать следующие шаги:

— Зайдите в раздел Сервисы — Другие и выберите Подключить интернет.

— Нажмите кнопку Перезвоните мне и дайте разрешение.

— Выберите желаемый тариф и нажмите Подать заявку, подтвердите данные.

— Ваша заявка принята!

«После подачи заявки вы получите SMS с номером заявки и ссылкой для отслеживания статуса. Если в вашем доме нет оптических линий, специалисты оператора свяжутся с вами в течение часа, чтобы предложить альтернативные варианты подключения. Процесс подключения интернета стал максимально удобным и простым для каждого гражданина», — отметили в МЦРИАП.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться в колл-центр оператора.