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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Huawei запускает интеллектуальную сеть для ускорения цифрового развития на Ближнем Востоке и в Центральной Азии

В Баку прошел Huawei Network Summit 2024, посвященный регионам Ближнего Востока и Центральной Азии.

15 мая 2024 17:39, Profit.kz
Рубрики: Мировые новости

Мероприятие собрало более 1000 лидеров, отраслевых экспертов и партнеров по экосистемам, обсудивших тенденции развития и лучшие практики интеллектуальных сетей в новую эпоху. Huawei представила на саммите свои продукты и решения Xinghe Intelligent Network и подробно остановилась на актуальных темах, включающих кампусные сети, глобальные вычислительные сети (WAN), сети центров обработки данных (DCN) и сетевую безопасность, а также коммерческий бизнес и дистрибуцию. Эти специально разработанные предложения и инсайты позволяют заказчикам перейти на новые возможности для интеллектуального развития и максимизировать производительность с использованием цифровых технологий.

Глобальная цифровая экономика переживает свою золотую эру: многие отрасли активно изучают и продвигают интеллектуальную трансформацию, одновременно наращивая цифровую трансформацию. Ожидается, что к 2026 году уровень проникновения ИИ в основные бизнес-сценарии в различных отраслях достигнет 30%, а к 2030 году вклад ИИ в мировой ВВП составит 13 триллионов долларов.

Некоторые страны Ближнего Востока и Центральной Азии, включая Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Казахстан, объявили о разработке своих стратегий в области искусственного интеллекта и представили ряд отраслевых политик, направленных на развитие ИИ для стимулирования интеллектуального роста в различных сферах.

Интеллектуальная трансформация в различных отраслях требует передовой и надежной технической поддержки. Являясь одной из важнейших инфраструктур ИКТ, сети играют очень важную роль в эпоху интеллектуальных технологий. В ходе своего выступления Ян Чаобин, руководитель и президент подразделения ICT Products & Solutions компании Huawei, подчеркнул: «Huawei активно разрабатывает инновации в области сетевых технологий и стремится к сотрудничеству с клиентами и партнерами для построения сетевой инфраструктуры на основе Net5.5G. Это позволит обеспечить различные отрасли интеллектуальными данными. Давайте работать вместе, чтобы продвигать развитие интеллекта и ускорить переход к интеллектуальному миру».

Интеллектуальная сеть Xinghe, ускоряющая промышленный интеллект

Учитывая требования к сетям в эпоху интеллектуальных технологий, Huawei продолжает разрабатывать лучшие в своем классе продукты и решения. Леон Ван, президент линейки продуктов для передачи данных Huawei, в своем выступлении подробно остановился на видении компании: «Все отрасли ускоряют интеллектуальную трансформацию, и сети становятся все более интеллектуальными. Таким образом, мы полностью обновляем наши решения для передачи данных - с интеллектуальной облачной сети до интеллектуальной сети Xinghe на базе Net5.5G, тем самым создавая сетевую основу для интеллектуальной эпохи».

Леон Ван, президент линейки продуктов для передачи данных Huawei

На мероприятии компания Huawei представила более десяти инновационных продуктов и решений для интеллектуальных сетей Xinghe, предназначенных для различных сценариев, таких как кампусные сети, глобальные сети, DCN и сетевая безопасность. Представленными примерами стали универсальный Wi-Fi 7, самый мощный в отрасли модульный коммутатор для центров обработки данных 400GE (всего 640 портов 400GE), уникальный в отрасли коммутатор с гибкими платами от GE до 400GE, первый в отрасли маршрутизатор 400GE глубиной 220 мм, интеллектуальный модуль «все в одном», конвергентный шлюз и Net Master (приложение для большой сетевой модели).

Компания также анонсировала девять отраслевых решений и флагманских продуктов дистрибуции для клиентов в секторах государственных услуг, финансов, электроэнергетики и образования, подтвердив свои усилия по глубокому проникновению на рынки коммерческих предприятий, а также МСБ. К концу 2024 года Huawei планирует представить 73 модели дистрибутивной продукции для рынков за пределами Китая, объединив усилия с партнерами, чтобы помочь многочисленным предприятиям легко перейти на цифровые технологии.

Мнения других докладчиков, заставляющие задуматься

Бруно Томас, технический директор Wireless Broadband Alliance (WBA), отметил, что Wi-Fi 7 - это беспроводные сети следующего поколения. Компания Huawei получила награду в номинации «Лучшее предприятие» за передовые технологии интеллектуальной антенны, радиопереключения и обнаружения Интернета вещей, а также за предоставление клиентам по всему миру лучших в своем классе высококачественных продуктов Wi-Fi 7.

Будучи лидером в области кампусных сетей, Huawei запустила программу «Imagine Wi-Fi 7», в рамках которой энтузиастам технологий предлагается представить инновационные сценарии применения Wi-Fi 7 с помощью коротких видеороликов. На этом мероприятии Huawei вручила награду «Imagine Wi-Fi 7 Pioneer» лучшим участникам. Программа вызвала волну идей о применении Wi-Fi 7 в различных отраслях, и на сегодняшний день объемы поставок Wi-Fi 7 на Ближнем Востоке и в Центральной Азии занимают первое место в мире.

В эпоху моделей искусственного интеллекта сети центров обработки данных сталкиваются с беспрецедентными техническими и прикладными проблемами. На саммите Huawei совместно с Ankabut представили демонстрационный проект облачного центра обработки данных, углубляя свое сотрудничество в области сетей высокопроизводительных вычислений и облачных центров обработки данных для содействия цифровой трансформации в сфере образования в Объединенных Арабских Эмиратах.

Предприятия на Ближнем Востоке и в Центральной Азии испытывают острую потребность в интеллектуальном улучшении сетевой безопасности. Именно поэтому Huawei анонсировала программу Xinghe Intelligent SASE experience, которая охватывает пять модулей, включая развертывание сети. Участники могут демонстрировать, тестировать, учиться и общаться друг с другом через DemoCloud в любое время и в любом месте, чтобы получить практический опыт использования преимуществ решения Xinghe SASE.

Huawei также объявила о новых улучшениях в программе членства IP Club, предоставляя больше прав и привилегий участникам из Ближнего Востока и Центральной Азии. Члены клуба могут получать свежие знания о свежих передовых технологических инновациях, устанавливать связи с ведущими экспертами отрасли и лидерами мнений, а также участвовать в эксклюзивной программе бренда для элитных членов. На мероприятии также были награждены члены IP Club со статусом Diamond.

Мир находится на критическом перепутье перехода от цифровой трансформации к интеллектуальной. Huawei остается приверженной постоянному совершенствованию своих предложений в рамках интеллектуальной сети Xinghe. Создавая передовые сетевые инфраструктуры, компания стремится помочь всем отраслям ускорить шаг в эпоху интеллекта и раскрыть полный потенциал развития в рамках цифровой интеллектуальной интеграции.

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