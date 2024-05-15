Huawei запускает интеллектуальную сеть для ускорения цифрового развития на Ближнем Востоке и в Центральной Азии

В Баку прошел Huawei Network Summit 2024, посвященный регионам Ближнего Востока и Центральной Азии.

Мероприятие собрало более 1000 лидеров, отраслевых экспертов и партнеров по экосистемам, обсудивших тенденции развития и лучшие практики интеллектуальных сетей в новую эпоху. Huawei представила на саммите свои продукты и решения Xinghe Intelligent Network и подробно остановилась на актуальных темах, включающих кампусные сети, глобальные вычислительные сети (WAN), сети центров обработки данных (DCN) и сетевую безопасность, а также коммерческий бизнес и дистрибуцию. Эти специально разработанные предложения и инсайты позволяют заказчикам перейти на новые возможности для интеллектуального развития и максимизировать производительность с использованием цифровых технологий.

Глобальная цифровая экономика переживает свою золотую эру: многие отрасли активно изучают и продвигают интеллектуальную трансформацию, одновременно наращивая цифровую трансформацию. Ожидается, что к 2026 году уровень проникновения ИИ в основные бизнес-сценарии в различных отраслях достигнет 30%, а к 2030 году вклад ИИ в мировой ВВП составит 13 триллионов долларов.

Некоторые страны Ближнего Востока и Центральной Азии, включая Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Казахстан, объявили о разработке своих стратегий в области искусственного интеллекта и представили ряд отраслевых политик, направленных на развитие ИИ для стимулирования интеллектуального роста в различных сферах.

Интеллектуальная трансформация в различных отраслях требует передовой и надежной технической поддержки. Являясь одной из важнейших инфраструктур ИКТ, сети играют очень важную роль в эпоху интеллектуальных технологий. В ходе своего выступления Ян Чаобин, руководитель и президент подразделения ICT Products & Solutions компании Huawei, подчеркнул: «Huawei активно разрабатывает инновации в области сетевых технологий и стремится к сотрудничеству с клиентами и партнерами для построения сетевой инфраструктуры на основе Net5.5G. Это позволит обеспечить различные отрасли интеллектуальными данными. Давайте работать вместе, чтобы продвигать развитие интеллекта и ускорить переход к интеллектуальному миру».

Интеллектуальная сеть Xinghe, ускоряющая промышленный интеллект

Учитывая требования к сетям в эпоху интеллектуальных технологий, Huawei продолжает разрабатывать лучшие в своем классе продукты и решения. Леон Ван, президент линейки продуктов для передачи данных Huawei, в своем выступлении подробно остановился на видении компании: «Все отрасли ускоряют интеллектуальную трансформацию, и сети становятся все более интеллектуальными. Таким образом, мы полностью обновляем наши решения для передачи данных - с интеллектуальной облачной сети до интеллектуальной сети Xinghe на базе Net5.5G, тем самым создавая сетевую основу для интеллектуальной эпохи».

На мероприятии компания Huawei представила более десяти инновационных продуктов и решений для интеллектуальных сетей Xinghe, предназначенных для различных сценариев, таких как кампусные сети, глобальные сети, DCN и сетевая безопасность. Представленными примерами стали универсальный Wi-Fi 7, самый мощный в отрасли модульный коммутатор для центров обработки данных 400GE (всего 640 портов 400GE), уникальный в отрасли коммутатор с гибкими платами от GE до 400GE, первый в отрасли маршрутизатор 400GE глубиной 220 мм, интеллектуальный модуль «все в одном», конвергентный шлюз и Net Master (приложение для большой сетевой модели).

Компания также анонсировала девять отраслевых решений и флагманских продуктов дистрибуции для клиентов в секторах государственных услуг, финансов, электроэнергетики и образования, подтвердив свои усилия по глубокому проникновению на рынки коммерческих предприятий, а также МСБ. К концу 2024 года Huawei планирует представить 73 модели дистрибутивной продукции для рынков за пределами Китая, объединив усилия с партнерами, чтобы помочь многочисленным предприятиям легко перейти на цифровые технологии.

Мнения других докладчиков, заставляющие задуматься

Бруно Томас, технический директор Wireless Broadband Alliance (WBA), отметил, что Wi-Fi 7 - это беспроводные сети следующего поколения. Компания Huawei получила награду в номинации «Лучшее предприятие» за передовые технологии интеллектуальной антенны, радиопереключения и обнаружения Интернета вещей, а также за предоставление клиентам по всему миру лучших в своем классе высококачественных продуктов Wi-Fi 7.

Будучи лидером в области кампусных сетей, Huawei запустила программу «Imagine Wi-Fi 7», в рамках которой энтузиастам технологий предлагается представить инновационные сценарии применения Wi-Fi 7 с помощью коротких видеороликов. На этом мероприятии Huawei вручила награду «Imagine Wi-Fi 7 Pioneer» лучшим участникам. Программа вызвала волну идей о применении Wi-Fi 7 в различных отраслях, и на сегодняшний день объемы поставок Wi-Fi 7 на Ближнем Востоке и в Центральной Азии занимают первое место в мире.

В эпоху моделей искусственного интеллекта сети центров обработки данных сталкиваются с беспрецедентными техническими и прикладными проблемами. На саммите Huawei совместно с Ankabut представили демонстрационный проект облачного центра обработки данных, углубляя свое сотрудничество в области сетей высокопроизводительных вычислений и облачных центров обработки данных для содействия цифровой трансформации в сфере образования в Объединенных Арабских Эмиратах.

Предприятия на Ближнем Востоке и в Центральной Азии испытывают острую потребность в интеллектуальном улучшении сетевой безопасности. Именно поэтому Huawei анонсировала программу Xinghe Intelligent SASE experience, которая охватывает пять модулей, включая развертывание сети. Участники могут демонстрировать, тестировать, учиться и общаться друг с другом через DemoCloud в любое время и в любом месте, чтобы получить практический опыт использования преимуществ решения Xinghe SASE.

Huawei также объявила о новых улучшениях в программе членства IP Club, предоставляя больше прав и привилегий участникам из Ближнего Востока и Центральной Азии. Члены клуба могут получать свежие знания о свежих передовых технологических инновациях, устанавливать связи с ведущими экспертами отрасли и лидерами мнений, а также участвовать в эксклюзивной программе бренда для элитных членов. На мероприятии также были награждены члены IP Club со статусом Diamond.

Мир находится на критическом перепутье перехода от цифровой трансформации к интеллектуальной. Huawei остается приверженной постоянному совершенствованию своих предложений в рамках интеллектуальной сети Xinghe. Создавая передовые сетевые инфраструктуры, компания стремится помочь всем отраслям ускорить шаг в эпоху интеллекта и раскрыть полный потенциал развития в рамках цифровой интеллектуальной интеграции.