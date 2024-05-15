Google внедрит ИИ почти во всю свою экосистему

14 мая Google провела ежегодную презентацию Google I\O 2024, гдe анонсировала новые продукты, обновления и инициативы в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

На мероприятии Google представила новую революционную технологию искусственного интеллекта. Предлагаем взглянуть на десятку самых интересных возможностей новой технологии:

— Veo, мощный видеогенератор с искусственным интеллектом. Преобразование текста в видео позволит кинематографистам писать подсказки для создания кинематографических кадров.

— Интеграция ИИ в поиск. Пользователи смогут спрашивать у поисковика все, что угодно — от исследований до планирования и мозгового штурма.

— Astra, будущее ИИ-помощников. Astra может взаимодействовать с окружающим миром, воспринимая информацию, запоминая то, что видит, обрабатывая эту информацию и понимая контекстные детали.

— Imagen 3, мощная модель преобразования текста в изображения. Она создает визуальные эффекты с невероятной детализацией, реалистичным освещением и меньшим количеством артефактов.

— Открытый доступ для всех пользователей к Gemini 1.5 Pro. Также планируется увеличить контекстное окно до двух миллионов токенов (это эквивалент 15 книг или 1,5 млн слов).

— Gemini 1.5 Flash, легкая модель, оптимизированная для задач, где наибольшее значение имеют низкая задержка и стоимость. Разработчики могут использовать до 1 миллиона токенов в Google AI Studio и Vertex AI.

— Gemini в сервисе Sheets сможет помочь проанализировать расходы с помощью вопросов и ответов по данным. Возможность упорядочивать вложения на Диске, создавать таблицы и анализировать данные появится позже, в этом году.

— Gemini будет интегрирована в Gmail. Это сделает работу в разных приложениях еще проще — например, распознавание квитанции в Gmail и ее упорядочение на Диске и Таблицах.

— Trillium, TPU. Конкурент графического процессора, который обеспечивает повышение производительности вычислений на один чип в 4,7 раз по сравнению с предыдущим поколением TPU v5e.

— Генеративная музыка с MusicFX. MusicFX поможет создавать новые биты и смешивать их, комбинируя жанры, инструменты и многое другое. Это площадка для вдохновения на создание новой музыки, и ее уже можно попробовать.