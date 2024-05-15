Глава государства принял председателя правления АО «Казпочта»

Асел Жанасова представила результаты деятельности за 2023 год и рассказала о текущем финансовом положении компании.

Как сообщила Асел Жанасова, впервые за пять лет компания получила прибыль в размере 2,4 млрд тенге и выплатила акционеру дивиденды в размере 1,5 млрд тенге. Общий объем налоговых отчислений и пошлин составил 32,7 млрд тенге.

За последний год объем посылок увеличился на 35%, вдвое возросла скорость доставки посылок внутри страны.

Глава государства был проинформирован о том, что АО «Казпочта» установила партнерские отношения с YTO Express Group. Компания намерена открыть высокотехнологичный склад класса «А» в Алматы площадью около 40 000 квадратных метров. Объект должен стать ключевым транзитным узлом на евразийском пространстве, повысив транзитный потенциал Казахстана на маршрутах из Китая в ЕС, ЕАЭС и Центральную Азию.

Наряду с этим Президент был ознакомлен с текущим состоянием инфраструктуры и сети отделений по стране. По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению и увеличению логистического потенциала компании.