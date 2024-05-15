SOS-кнопку для туристов внедрят на территориях без интернета

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев рассказал, что предлагается сделать для обеспечения безопасности туристов в Казахстане.

Ермек Маржикпаев акцентировал внимание на том, что в преддверии наступающего летнего сезона особенно важно поддерживать безопасность граждан и туристов. По его словам, местным исполнительным органам необходимо принять меры по предотвращению несчастных случаев на воде, повышению безопасности на водоемах и в горной местности. Министерством прорабатывается вопрос по внедрению системы безопасности «SOS-кнопка для туриста», которая будет работать в зонах без покрытия интернетом, передает Zakon.kz.

Другая инициатива заключается в разрешении фермерам заниматься агротуризмом на своих землях. По оценке министра, это позволит создать дополнительную занятость для более чем 10 тыс. сельских жителей.

«Этот вопрос назревал. Вы видите, сколько сейчас, к сожалению, несчастных случаев происходит, и на воде, и на курортах, где отдаленные лесные массивы. В прошлом году мы сколько туристов потеряли, к сожалению, они нее смогли подать сигнал. Эта кнопка SOS будет работать там, где нет интернета. Это наш отечественный разработчик. Их несколько, мы сейчас работаем с ними очень тесно. Прежде всего наши визит-центры, их в национальных парках 12, а в целом -17 визит-центров, в этом году начинаем строить еще. Вот эти центры будут отрабатывать, у них будут находиться эти кнопки SOS. В этом году до конца года мы их внедрим. По предварительным подсчетам около 5000 кнопок потребуется. В деньгах сказать не могу, это бизнес. Три поставщика у нас есть со своими разработками. Где нет интернета, все будет работать через спутник. В этом весь плюс этой кнопки SOS», — пояснил Ермек Маржикпаев.

По его словам, сигнал будет подаваться через спутник в случае чрезвычайной ситуации. Предполагается, что устройства будут выдаваться каждому туристу при выходе на тропу.