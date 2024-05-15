Рекордное число участниц в Казахстане обучалось на платформе Technovation Girls 2024

12 мая в Алматы прошел региональный финал Technovation Girls Kazakhstan.

Сезон 2023-2024 стал рекордным для Казахстана по числу зарегистрированных участниц — заявки на участие подало 2345 девушек. Практически половина участниц — представители регионов страны. Казахстан вошел в ТОП-3 стран по числу поданных заявок на участие в программе во всем мире, уступив лишь Нигерии и Чили. Программа в Казахстане является некоммерческим проектом ОФ «Kinergy» и проходит при поддержке Яндекс Казахстан.

В региональном финале в Алматы 44 команды презентовали свои проекты. Девочками под руководством менторов разработано 159 проектов мобильных приложений для решения социальных задач с помощью технологий и инноваций. В мероприятии приняло участие около 300 человек, включая финалисток, их менторов, родителей и судей.

Проекты казахстанских школьниц направлены на решение таких задач, как защита от бытового насилия, безопасность на строительных объектах, повышение интереса к изучению казахского языка, обучение жителей принципам поведения при землетрясении, кибербезопасность, защита от буллинга и другие проекты в областях экологии, образования, медицины.

«Technovation Girls Kazakhstan не просто учит девочек программированию — этот проект взращивает новое поколение технологических лидеров. Участницы получают бесценный опыт работы в команде, развивают навыки публичных выступлений, учатся находить креативные решения проблем, мыслить, как предприниматели и дизайнеры, а также создавать собственные мобильные приложения, отвечающие на насущные социальные вызовы Казахстана. Программа дарит девочкам не только знания и навыки, но и крепкую дружбу, которая длится годами. Многие выпускницы Technovation Girls становятся студентами престижных вузов как в Казахстане, так и за рубежом, включая такие университеты, как Harvard и Stanford University. Рекордное количество участниц в этом году вселяет уверенность, что у Казахстана есть все шансы на победу в международном финале», — прокомментировал амбассадор программы Technovation Girls Kazakhstan Арман Шокпаров.

«Участие в проекте позволяет девочкам не только раскрыть свой талант, но и решить реальные социальные проблемы, применяя передовые технологии. Я, как ментор, делилась с ними своими знаниями и опытом, направляла и поддерживала их на этом пути. В целом более 90 сотрудников Яндекса приняли участие в проекте в качестве менторов, экспертов, докладчиков на офлайн и онлайн встречах и на финале в качестве жюри, тем самым развивая образование в нашей стране. Помимо этого очень круто, что девочки могут получить знания напрямую от практикующих специалистов», — сказала Индира Темкешева, разработчик в Яндекс Казахстан и ментор Technovation Girls Kazakhstan.

12-недельная программа включала образовательные модули по маркетингу, программированию, бизнес-навыкам и навыкам презентации. Также для участниц прошли лекции от Яндекс Казахстан, научного сообщества и социальных предпринимателей. Участие в программе бесплатное.

Региональный финал в Астане пройдет 1 июня. Победительницы региональных финалов в Казахстане будут бороться дальше за возможность представить страну на международном финале в Кремниевой долине в Сан-Франциско. За восемь лет существования программы в стране команды из Казахстана шесть раз выходили на мировую арену. В 2017 команда из Казахстана выиграла гран-при среди 63 других стран.