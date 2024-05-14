USAID открывает 13 ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум

В этом году форум посвящен теме «Торговая интеграция: Выход на глобальный уровень».

Центрально-Азиатский торговый форум — это одно из флагманский торговых мероприятий в регионе, направленных на развитие сотрудничества, предпринимательства и торговой политики. Более 300 представителей бизнеса и государственных структур из Азии, Европы, Ближнего Востока, Великобритании и США собрались в Алматы, чтобы ознакомиться с возможностями развития торговли в Центральной Азии. На заседаниях форума будут обсуждаться вопросы цифровизации, транспорта, логистики, гармонизации процедур, торгового регулирования, стандартов Всемирной торговой организации, а также факторы, препятствующие развитию торговли в Центральной Азии.

«Мы гордимся тем, что оказываем поддержку в проведении форума, который зародился более десяти лет назад с верой в то, что расширение торгового сотрудничества приведет к росту стабильности, процветания и укреплению связей между странами Центральной Азии», — отметила в своем обращении к участникам форума Зейна Салахи, старший заместитель помощника администратора в USAID.

За годы проведения ЦАТФ были подписаны контракты на сумму более $32 миллионов, а в мероприятии приняло участие более 10 тысяч представителей государственных и коммерческих структур из 25 стран.

В числе ключевых докладчиков — представители министерств торговли стран Центральной Азии, Организации экономического сотрудничества и развития, QazTrade, Ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» и транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» (ТРАСЕКА).

Мероприятия, проводимые параллельно с ЦАТФ:

— Торговая выставка, в рамках которой 40 компаний из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана представляют сельскохозяйственную, текстильную, швейную и продовольственную продукцию. Выставка организована в партнерстве с Министерством торговли и интеграции РК и Алматинской палатой торговли и инвестиций.

— Пакистано-казахстанский форум торговых возможностей для предприятий, управляемых женщинами, в рамках которого 40 представительниц пакистанского бизнеса изучают возможности торговли в Центральной Азии. Форум проводится Программой USAID по региональной экономической интеграции в Пакистане (PREIA).

— 11 Региональная встреча Национальных комитетов по упрощению процедур торговли, в которой примут участие руководители предприятий и должностные лица из пяти стран Центральной Азии с целью обсуждения вопросов таможни, транспорта, пограничного фитосанитарного и ветеринарного контроля. Мероприятие, поддерживаемое региональным проектом «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» и реализуемое GIZ (Германским обществом по международному сотрудничеству), направлено на рассмотрение дорожных карт по цифровизации торговых процедур и разработку совместного плана действий для оптимизации торговых процедур в регионе.