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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Гарвардская Бизнес Школа выпустила второй учебный материал о Kaspi.kz

Бизнес Школа известна своим методом обучения не на книгах, а на основе реальных кейсов о компаниях и реальных управленческих решениях.

14 мая 2024 10:12, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Образование

Гарвардская Бизнес Школа (Harvard Business School) опубликовала второй учебный материал, посвященный Kaspi.kz, ведущей технологической компании, созданной в Казахстане. Гарвардская Бизнес Школа известна своим методом обучения не на книгах, а на основе реальных кейсов о компаниях и реальных управленческих решениях. Классический гарвардский кейс — это рассказ на 20-25 страницах об управленческой задаче, которая стоит перед компанией. По гарвардским кейсам преподают не только в Гарварде, но и в других ведущих университетах по всему миру.

Михаил Ломтадзе

«Это уже второй гарвардский кейс про Kaspi.kz, что само по себе является уникальным достижением для любой компании. Первый кейс про Kaspi.kz был написан в 2019 году, по которому студенты обучаются уже 4 года. Новый кейс называется «Kaspi.kz: Построение доверия через инновации». Он посвящен уникальной корпоративной культуре в Kaspi.kz и нашей одержимости качеством сервисов, что помогает завоевать доверие наших любимых клиентов. Особенно приятно и важно для нас, что теперь еще больше студентов и профессоров по всему миру узнают о Казахстане и стремительном развитии инноваций в нашей стране», — отметил Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz.

Гарвардская Бизнес Школа располагается в Бостоне (США) и является одним из самых престижных учебных заведений мира. Михаил Ломтадзе получил степень магистра бизнес администрирования Гарвардской Бизнес Школы (Harvard Business School MBA) в 2002 году.

В 2019 году Михаил Ломтадзе вошел в состав Консультативного совета Гарвардской Бизнес Школы по региону Средней Азии, Турции, Ближнего Востока и Северной Африки. Основными задачами совета является помощь бизнес школе в создании образовательных программ, изучении регионального бизнеса и формировании глобальной стратегии.

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