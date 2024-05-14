Казахстан передал Таджикистану 100 квот на обучение IT-специалистов

Программа предоставляет молодежи из Таджикистана возможность обучиться в ведущих частных IT-школах Казахстана.

10 мая казахстанское агентство международного развития KazAID передало Таджикистану 100 квот на обучение IT-специалистов в рамках Программы развития человеческого капитала «Tech Orda» от Astana Hub. Программа предоставляет молодежи из Таджикистана возможность обучиться в ведущих частных IT-школах Казахстана, развивая навыки веб-разработки, кибербезопасности и др., передает Kazpravda.kz.

Инициатива направлена на поддержку молодежи в Центральной Азии и укрепление партнёрских отношений между двумя странами.