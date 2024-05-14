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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Казахстан передал Таджикистану 100 квот на обучение IT-специалистов

Программа предоставляет молодежи из Таджикистана возможность обучиться в ведущих частных IT-школах Казахстана.

14 мая 2024 09:00, Profit.kz
Рубрики: Образование, Общество, Соседи

10 мая казахстанское агентство международного развития KazAID передало Таджикистану 100 квот на обучение IT-специалистов в рамках Программы развития человеческого капитала «Tech Orda» от Astana Hub. Программа предоставляет молодежи из Таджикистана возможность обучиться в ведущих частных IT-школах Казахстана, развивая навыки веб-разработки, кибербезопасности и др., передает Kazpravda.kz.

Инициатива направлена на поддержку молодежи в Центральной Азии и укрепление партнёрских отношений между двумя странами.

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