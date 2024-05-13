Меморандум «Казахтелеком» и Gcore позволит развивать облачные и edge-услуги в Казахстане

Казахстанский оператор и один из международных лидеров в сегментах облачных и edge-услуг продолжают сотрудничество, уже в новых сферах.

Меморандум о сотрудничестве подписан в Астане между АО «Казахтелеком» и Gcore — его подписали главы компаний при поддержке национальной компании «KAZAKH INVEST». В рамках меморандума партнеры планируют создавать сервисы в сфере облачных вычислительных и мультимедийных технологий, разрабатывать стриминговые сервисы, проводить совместные пилотные проекты в сфере облачных технологий и доставки медиа-контента.

«В последние годы мы активно развиваем свои облачные, мультимедийные и другие инновационные и цифровые технологии, — говорит Куанышбек Есекеев, председатель правления АО „Казахтелеком“. — Я уверен, что кооперация с Gcore позволит „Казахтелекому“ значительно расширить спектр предлагаемых рынку услуг и сервисов, а также позволит развить экспертизу и усилить разработку новых систем. А учитывая, что мы являемся обладателем одного из популярных мультимедийных продуктов TV+, нам также пригодятся опыт и наработки Gcore в области стриминга и доставки медиа-контента».

Gcore является одним из международных лидеров в сегментах облачных и edge-услуг, доставки контента, хостинга и решений по безопасности. Люксембургская компания основана в 2014 году, сейчас ее офисы работают в Вильнюсе, Белграде, Маниле, Сеуле, Токио и в ряде других столиц. Gcore предлагает широкий спектр услуг, включая ускорение обучения искусственного интеллекта, комплексные облачные сервисы, защиту серверов и приложений.

«Мы гордимся тем, что наше стратегическое партнерство с „Казахтелеком“ выходит на новый уровень. На протяжении почти 10 лет мы успешно сотрудничаем в сфере услуг центров обработки данных и технологий связи. Сегодня мы делаем следующий шаг, предоставляя локальному рынку инновационные решения в области edge и облачных технологий, а также в сфере проектов по искусственному интеллекту и машинному обучению. Особую признательность мы выражаем компании „KAZAKH INVEST“ за содействие, благодаря которому это стало возможным», — отметил генеральный директор и соучредитель Gcore Андре Рейтенбах.

«Сотрудничество между «Казахтелеком» и Gcore отражает стремление Казахстана к развитию инновационных технологий и цифровизации экономики. Мы уверены, что данное партнерство будет способствовать ускоренному внедрению современных облачных и стриминговых технологий в стране и внесет значимый вклад в развитие цифровой инфраструктуры», — добавил Ержан Елекеев, председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST».

На встрече в Астане при подписании меморандума стороны сошлись во мнении, что присутствие на рынке РК такой международной компании как Gcore позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие IT-инфраструктуры и облачных технологий, а также вывести на новый уровень развития инфокоммуникационные и мультимедийные сервисы.