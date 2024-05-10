DOMiNO Ventures выбрал ТОП-10 стартапов для акселерации, 4 - из Казахстана

Международный венчурный фонд с целью развития стартап-экосистемы в регионах Центральной Азии и Кавказа запустил акселерационную программу BetterFuture AI.

Для участия в акселераторе было отобрано лишь 10 перспективных стартапов, среди которых — четыре казахстанские компании (ZebraEye, Aldente AI, Pleep и Kale). Помимо казахстанских стартапов, в программу также приняты проекты из Грузии, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана (Acro, Enji.ai, Stemio, Unitlab Inc., Elara Technologies и Arrival).

«Тот факт, что большинство принятых в программу стартапов казахстанские, подтверждает зрелость наших стартапов. DOMiNO Ventures сотрудничает более чем с 50 глобальными и местными партнерами из восьми государств, включая Казахстан, на рынок которого они вошли в рамках меморандума, заключенного с Astana Hub в 2023 году на Digital Bridge. В марте этого года казахстанский GoDays получил $490 тысяч инвестиций от DOMiNO Ventures, а сегодня на акселераторе фонда будут закаляться четыре наших стартапа. Мы с удовольствием наблюдаем за результатом нашего партнерства», — подчеркнул Танат Ускембаев, управляющий директор Astana Hub.

Обширная 8-недельная программа, запущенная 25 апреля 2024 года, направлена на содействие творчеству и развитию в быстро развивающейся технологической экосистеме региона. Учебная программа объединяет в себе технические, бизнес и лидерские аспекты обучения, предоставляя участникам необходимые навыки для глобальной конкурентоспособности.

«Мы создали платформу для взаимодействия с видеокамерами, предоставляющую бизнесу возможность общения в реальном времени, аналогично ChatGPT. В настоящее время более 30 компаний ожидают использования нашего продукта. Кроме того, мы уже запустили пилотные проекты с пятью сетями в Казахстане, включая одну сеть со 160 локациями, а также имеем пилотные проекты с крупными сетями в США. Недавно наш стартап присоединился к программе NVIDIA Inception. Сейчас нашими приоритетами являются продуктовое развитие и увеличение трафика. Мы уверены, что участие в акселераторе поможет нам справиться с этими задачами, особенно благодаря возможности взаимодействия с экспертами. Мы также готовимся к запуску финансового раунда и надеемся на поддержку от DOMiNO Ventures на этом важном этапе», — отметила Лаура Таганова, CEO и сооснователь Aldente AI.

Участники BetterFuture AI получат возможность привлечь инвестиции и войти в широкую сеть инвесторов, заинтересованных в инновационном потенциале Центральной Азии и Кавказа. Выпускники также станут членами сети выпускников, что даст им пожизненный доступ к текущей поддержке и возможностям.

Программа поддерживается сетью престижных образовательных учреждений Westminster International University, а также ключевыми отраслевыми партнерами Creative Business Network и ABB Innovation Bank. DOMiNO Ventures активно сотрудничает с Microsoft, AWS, Astana Hub, IT Park и SABAH HUB, что обеспечивает стартапам индивидуальную поддержку, отражающую региональные особенности. Фонд фокусируется на проектах в сферах искусственного интеллекта, геймдев и Web3.