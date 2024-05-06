Михаил Ломтадзе создаст детскую футбольную академию мирового уровня

После получения согласия от Английской Футбольной Лиги Михаил Ломтадзе стал членом совета директоров и партнером английского футбольного клуба «Уиком Уондерерс» (Wycombe Wanderers).

На базе клуба в течение трех лет будет создана футбольная академия мирового уровня с филиалами в Казахстане и в Англии. Общий размер инвестиций в Казахстане составит более 10 миллиардов тенге.

«Это моя личная мечта — создать профессиональную детскую футбольную академию мирового уровня в Казахстане и Англии, в которой смогут воспитываться самые лучшие и талантливые юные футболисты и будущие звезды. Обучение в академии будет полностью бесплатным, и молодые спортсмены получат возможность обучаться у самых лучших тренеров нашей страны и родины футбола — Англии. Футбол — это самый массовый и зрелищный вид спорта с огромным потенциалом для улучшений спортивного мастерства, он является источником гордости во многих странах. Я уверен, что наш футбол можно поднять на новый уровень с использованием моего опыта создания инновационного бизнеса, применяя самые современные технологии и возможности искусственного интеллекта. Я надеюсь, что мы сможем воспитать звезд мирового уровня для казахстанского футбола. Для учеников любой футбольной академии мечтой является возможность играть в основной команде футбольного клуба. Поэтому академия без футбольного клуба не имеет шансов на успех. На простом языке — вы тренируетесь и совершенствуетесь в академии, а возможность играть в основной команде клуба отсутствует. Я планирую это поменять, потому что клуб будет нацелен на создание возможностей именно для наших выпускников и станет для них окном в большой футбол», — прокомментировал Михаил Ломтадзе.