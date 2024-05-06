«Robotek Grand Tournament» признан страновым IT-брендом Казахстана

В Астане завершился международный чемпионат «Robotek Grand Tournament», который вновь подтвердил миссию странового IT-бренда Казахстана.

«Robotek Grand Tournament» растет от чемпионата к чемпионату, за три года превратившись в знаковое событие отечественной робототехники. Первый RGT, в 2022 году, объединил столичных школьников, в следующий раз на полях «Robotek» встретились уже лучшие команды страны. В этом году чемпионат впервые вышел на международный уровень: в Астану прилетели успешные команды юных робототехников из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.

С самого первого чемпионата «Robotek Grand Tournament» как уникальная платформа мировых стандартов создается вместе с республиканским научно-практическим центром «Дарын» и столичным центром «Астана Дарыны».

В 2024 году на главный старт вышли победители областных турниров «Robotek Grand Tournament» из всех регионов страны. Более 250 школьников в нескольких возрастных группах соревновались в семи категориях: «Robotek», «Мерген», «Гонка по инверсной линии», «Доставка флага», «Робот — доставщик» и «Робот — сортировщик».

На полях «Robotek Grand Tournament» под казахстанским шаныраком объединились лучшие робототехники тюркоязычных стран. В рамках глобальной инициативы «TurkTime!» подписаны меморандумы о сотрудничестве отечественной компании «Роботек» и успешных команд президентского лицея «Акылман» (Чолпон-Ата), международной сети «Сапат» (Бишкек), образовательного комплекса «Seytek STEM» (Токмак), узбекских образовательных центров «SteamLand» и «Roboschool» из Ташкента и Чирчика, а также таджикской «Лиги роботов». Астанинские меморандумы продолжает масштабное партнерство казахстанских школьников с мировыми лидерами спортивной робототехники. В ноябре 2023 года на «World Robot Olympiad» в Панаме «Robotek» уже закрепил стратегическое партнерство с известным в США центром образовательных услуг в области STEM «Chasewood Learning», средней школой Синтая № 19 из китайского Хэбэя, азербайджанской инженерной академией робототехники «AREA».

Глобальная уникальность «Robotek Grand Tournament» заключается в том, что на астанинском чемпионате продолжен трансфер казахстанских интеллектуальных технологий в мировую робототехнику.

«Мы заинтересованы в масштабных страновых и международных соревнованиях по робототехнике. „Robotek Grand Tournament“ — полностью казахстанский по контенту, проводится по авторским регламентам. Это вдохновляет детей на новые инженерные решения. Миссия чемпионата абсолютно соответствует миссии нашей компании — помочь детям сделать уверенный шаг в будущее. Мы работаем над созданием отечественного инженерного резерва нового поколения для реальной экономики. Школьники, которые сегодня конструируют и программируют роботов на чемпионатах, будут востребованы на предприятиях завтрашнего дня — высокотехнологичных, цифровых, роботизированных, с априорным участием искусственного интеллекта», — подчеркнул генеральный директор компании Санжар Шалкарбеков.

Востребованность робототехники и профильных чемпионатов подтвердила начальник отдела развития бренда автомобильной компании Allur Рысты Асенова: «Будущее отечественной индустрии абсолютно зависит от новых технологических разработок и их создателей. На чемпионате в приоритете — грамотные инженерные решения, которые доказывают и академические знания, и креативное мышление участников. Сегодня каждый ВУЗ заинтересован в том, чтобы в студенты пришли школьники, осознанно выбравшие технические специальности, а на предприятиях актуальны лучшие выпускники с перспективами вырасти в настоящих профессионалов.

Главный кубок чемпионата — «Ел кубогі» — увезла в Уральск сборная Западно-Казахстанской области.

В этом году впервые были введены три специальные номинации. За «Лучшее инженерное решение» награду получили Ибрагим Искандеров и Нурислам Ердешов из города Кентау Туркестанской области, кубок «Лучшая сельская команда» достался Бекжану Мухтарбек и Роману Пронякову из Аксуского района области Жетысу, а Артем Аппазов и Джахонгир Мамаджанов увезли в узбекский Чирчик звание «Лучшая зарубежная команда».

Грант на обучение в Школе информационных технологий и инженерии Казахстанско-Британского Технического Университета вручен Мирасу Слямгазы из Урджарского района Абайской области.

На чемпионате впервые был представлен маскот Теко от компании «Robotek», который только за первый час набрал тысячные просмотры в социальных сетях в стране и мире. Создала уникальный талисман удачи уральская школьница Дильназ Нургалиева, победившая в республиканском конкурсе на самый креативный эскиз.

Создание нового странового IT-бренда Казахстана «Robotek Grand Tournament» доказывает интерес к престижному чемпионату в более, чем 20 странах, которые готовы приехать в Астану в следующем году. На полях «Robotek Grand Tournament» намерены встретиться юные робототехники Соединенных Штатов, Китая, Турции, Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Тайваня и других стран.

«Для нас участие в „Robotek Grand Tournament“ — отличная возможность заглянуть в будущее, свериться с казахстанскими стандартами и двигаться вперед», — признался Фируз Бакоев, руководитель таджикской «Лиги роботов», которая стала чемпионом на «World Robot Olympiad» в Панаме в 2023 году.