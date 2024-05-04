Казахстан продвинулся в цифровизации услуг для населения

В рейтинге цифровой конкурентоспособности IMD в прошлом году наша страна заняла 34-е место из 64.

Это неплохая позиция с учетом того, что правительство РК надеялось к 2025 году дойти в этом международном рейтинге до 33-й строчки.

Для ускоренной цифровизации в РК действует несколько крупных национальных проектов и концепций. Каждое министерство оценивается по эффективности внедрения цифровых заместителей. Речь идет об электронных государственных услугах, сервисах, которыми казахстанцы могут воспользоваться при минимальном участии госслужащих. По информации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, в рейтинге центральных государственных органов по достижению KPI цифровых заместителей верхние строчки по итогам первого квартала текущего года заняли Министерство юстиции (МЮ), Министерство внутренних дел (МВД) и Министерство труда и соцзащиты населения (МТСЗН). Показатели эффективности их работы для достижения целей в этом направлении были наиболее высокими: от 84,2% до 96,4%. Самые «социально ориентированные» ведомства — Министерство здравоохранения и Министерство просвещения — находятся в середине списка с показателями 78,5% и 50,8% соответственно. Хуже всех оказалось Министерство транспорта, где достижение KPI было в пределах 19,2%, передает Ranking.kz https://ranking.kz/.

На результаты повлияли итоги цифровизации конкретных государственных услуг. У каждого министерства был свой список таких индикаторов. В таблице мы привели только некоторые из них — те, которые непосредственно связаны с социальной, экологической или бизнес-сферой. Например, у одного из лидеров рейтинга, МВД РК, по четырем из семи индикаторов цифровых заместителей высокие показатели исполнения. Доля оснащенности сотрудников патрульно-постовой службы и участковых инспекторов видеорегистраторами составила 100%. Удельный вес правонарушений в общественных местах, выявленных с помощью камер видеонаблюдения, превысил 43%.

Активно переходит на электронный формат госуслуг и МТСЗН РК. Чиновники ведомства наконец внедрили процедуру заочного проактивного установления и продления инвалидности. В первом квартале текущего года уже 35,5% таких госуслуг было оказано именно онлайн. Об этом несколько лет просили казахстанцы с особыми потребностями, у которых установлен пожизненный диагноз и шансов на изменение ситуации практически нет. Речь идет о гражданах с ампутированными конечностями, детях с диабетом, пациентах с некоторыми видами онкологических заболеваний. Полный перечень заболеваний, по которым установление инвалидности теперь проходит заочно и по инициативе государства, можно посмотреть здесь. Нельзя не отметить также ноу-хау, которое МТСЗН РК воплотило в жизнь совместно с МЦРИАП РК — проект «Цифровая карта семьи». Проект предполагает не просто оцифровку состояния домохозяйств (доходов, занятости, нуждаемости в пособиях), но и предложение помощи в проактивном формате.

Любопытные результаты достижения KPI показало Министерство просвещения. Больше половины из 10 индикаторов МП РК, по которым достигнут результат, относятся к внутренним процессам: ведение цифрового профиля учащихся, прием педагогов на работу в электронном формате, внедрение учреждениями образования облачной бухгалтерии. По услугам, непосредственно влияющим на качество образования или способствующим внедрению новых интерактивных форм обучения, можно отметить разве что долю школ, обеспеченных высокоскоростным интернетом (66,7%). А если посмотреть на эту цифру с другой стороны, получается, что хвастаться здесь особо нечем. Треть казахстанских школ не имеют высокоскоростного интернета, и учащиеся там и не мечтают познавать азы программирования, участвовать в детских хакатонах или хотя бы просто выполнять интерактивные онлайн-уроки.

Четвертый год в стране функционирует национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». Одна из его целей — достижение максимальных показателей в переводе госуслуг в электронный формат. По данным из документа, уже 92% (или 1,2 тыс. из 1,4 тыс. видов) госуслуг переведены в электронный формат. Только 107 категорий госуслуг оказываются исключительно в бумажном виде. На финишной прямой программа внедрения системы получения госуслуг по принципу одного окна. По итогам прошлого года уже 99,8% услуг в ЦОН оказываются в таком формате.

Есть среди индикаторов эффективности и скорость оказания госуслуг. Судя по отчету реализации Концепции цифровой трансформации, развития отрасли ИКТ и кибербезопасности, в прошлом году доля госуслуг, оказываемых за пять минут, составила 25%. По плану МЦРИАП РК, уже в конце 2024-го удельный вес услуг, которые казахстанцы смогут получать очень быстро, составит 45%, а через пять лет — 100%.

В целом на весь национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» за пять лет правительство планирует выделить 2,3 трлн тг. Большая часть этой суммы (829,9 млрд тг) предназначена на развитие науки и повышение ее роли в экономике страны. Весомая доля средств (753,8 млрд тг) предусмотрена на обеспечение качественного высокоскоростного интернета и информационной безопасности. В сравнении с этими емкими задачами расходы на модернизацию и развитие ЦОН, трансформацию подходов для быстрого оказания госуслуг выглядят небольшими: всего 316,5 млрд тг за пять лет.

По направлению «Цифровые инструменты для комфортной жизни», которое как раз отражает социальную сферу, выделенная сумма составляет около 20 млрд тг. Почти 96% этих денег — 19,2 млрд тг — уйдет на развитие цифровых мер общественной безопасности по линии МВД.