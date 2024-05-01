В Казахстане введут электронные паспорта на автотранспорт

Приказом министра промышленности и строительства утверждены правила ведения электронных паспортов транспортных средств.

Согласно документу, электронные паспорта оформляются в системах электронных паспортов на принадлежащие юридическим и физическим лицам РК, иностранным физическим и юридическим лицам, а также физлицам без гражданства:

— транспортные средства, предназначенные для движения по автодорогам общего пользования, подлежащие госрегистрации;

— шасси транспортных средств;

— самоходные машины и другие виды техники, подлежащие госрегистрации.

Электронные паспорта будут формироваться в едином реестре уполномоченных органов (организаций) государств — членов ЕАЭС и организаций-изготовителей, передает Kazpravda.kz.

Реестр формируется и ведется Евразийской экономической комиссией в электронном виде на основании национальных частей единого реестра. Национальную часть единого реестра формирует и ведет уполномоченный орган в сферах индустрии и индустриально-инновационного развития.

Участникам систем электронных паспортов национальным оператором (национальным администратором) системы электронных паспортов на договорной основе предоставляется доступ к сведениям (включая дополнительные сведения), содержащимся в электронных паспортах транспортных средств (шасси) и электронных паспортах машин, и сервисах систем электронных паспортов в объеме, порядке и на условиях, которые определяются национальным оператором (национальным администратором) систем электронных паспортов, за исключением случаев, предусмотренных порядком.

Уникальный номер электронного паспорта формируется в системе электронных паспортов и состоит из 15 знаков.