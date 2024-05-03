Майнинговую ферму за 230 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию

По решению суда весь груз конфискован в доход государства.

Попытку незаконного вывоза оборудования для майнинга криптовалют стоимостью более 230 млн тенге пресекли сотрудники Департамента госдоходов по Костанайской области на АПП «Кайрак». В ведомстве напомнили, что согласно нормам закона «О контроле специфических товаров», провоз подобных товаров без соответствующих разрешительных документов запрещен, передает Zakon.kz.

«В ноябре 2023 года ТОО «А», зарегистрированное в Казахстане, пыталось вывезти 640 серверов. По этому факту возбуждено административное дело по статье 463 КоАП РК, которое завершено в настоящее время. По решению суда весь груз конфискован в доход государства и наложен административный штраф в размере 25 МРП», – сообщили в ДГД по Костанайской области.