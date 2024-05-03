В Правительстве для граждан рассказали о борьбе с коррупцией

Прозрачность и технологии — ключевые инструменты.

«Правительство для граждан» находится в постоянном поиске и в процессе совершенствования методов борьбы с коррупцией и мошенничеством в сфере государственных услуг. Ключевую роль в стратегии снижения уровня коррупции играют прозрачность и доступность информации о государственных услугах. Не менее важные факторы — внедрение электронных систем управления правительством, снижение бюрократических барьеров и активное использование современных технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект.

Еще один ключ к успеху в борьбе с коррупцией — обучение граждан и четкое определение ответственности и наказания за коррупцию среди госслужащих и работников Государственной корпорации, активное участие общественности в контроле за процессом предоставления государственных услуг.

С 2021 по 2023 годы внедрены нормативные документы в государственной корпорации, направленные на предотвращение коррупции и мошенничества, регламентированы процедуры предотвращения конфликта интересов и ограничения при дарении или принятии подарков работниками Государственной корпорации.

Сознательное внедрение и совместное применение этих стратегий поможет создать более справедливую и доверительную систему государственных услуг.

Если вы стали свидетелями фактов коррупции, мошенничества или нарушений этики со стороны работников «Правительства для граждан» — сообщите об этом по номеру 1414 или на электронную почту compliance.control@gov4c.kz.