Состоялось заседание коллегии МЦРИАП по космической деятельности

В нем приняли участие Багдат Мусин, руководители и сотрудники подведомственных предприятий.

Первые руководители выступили с докладами по реализации Концепции развития космической отрасли на 2023–2029 годы. Так, в рамках решения государственных задач по устранению «цифрового неравенства» реализовывается проект по предоставлению широкополосного доступа к информационно-коммуникационным системам в малонаселенных сельских пунктах страны с применением спутниковых технологий «KazSat». Подключено 176 сельских населенных пунктов с применением Wi-Fi HotSpot решения в качестве технологии абонентского доступа. В отмеченных 176 селах услугами широкополосного доступа охвачено более 17 тысяч человек.

Концепцией развития космической отрасли Казахстана предусмотрены задачи по развитию решений современных широкополосных негеостационарных сетей связи, в том числе в целях решения государственной задачи по подключению 328 сел к широкополосному интернету. В этой связи на территории ЦКС «Коктерек» завершаются работы по созданию станции сопряжения негеостационарной сетью связи OneWeb. Техническая готовность для предоставления коммерческих услуг намечена на 2024 год.

Одной из основных задач, стоящей перед Ghalam и АО «НК «КГС», является обеспечение готовности всей инфраструктуры Комплекса СбИК к предстоящим проектам. Для этого Ghalam были успешно выполнены ряд задач по операционной квалификации СбИК. Это показатель готовности как технического персонала, так и технологического оборудования, технической поддержке монтажа испытательного участка Компактно-антенного полигона, которая велась совместно с французскими специалистами. По итогам проведенных совместных работ с АО «НК «КГС», а также со стратегическим партнером компанией Airbus D& S в 2023 году комплекс СбИК был введен в промышленную эксплуатацию.

В 2023 году начат значимый проект для нашей отрасли — проект по созданию группировки спутников ДЗЗ среднего разрешения. Реализация проекта нацелена на решение задач сельскохозяйственной отрасли, чрезвычайных ситуаций, а также использования природных ресурсов, и позволит заменить действующий КС ДЗЗ «KazEOSat-2».

В 2023 году введены в промышленную эксплуатацию цифровые платформы «JerInSpectr» и «Minerals.gov.kz». Выполнение плана по внедрению цифровых платформ за 2023 год составило 40% при запланированном показателе 30%.

В марте этого года с помощью мобильного приложения «BAIKONUR» в тестовом режиме были запущены заявки на посещение КРК «Зенит-М» представителям Kazakhturism. В перспективе планируется обеспечить с помощью этого мобильного приложения допуск на все объекты комплекса «Байконур», за исключением объектов, задействованных при подготовке и запуске ракета носителя.

По итогу встречи Багдат Мусин положительно оценил работу проводимой предприятиями космической отрасли и выдал ряд поручений для дальнейшего развития отрасли, в том числе с применением искусственного интеллекта.

«Мы должны стать открытым космическим хабом, чтобы сюда люди могли спокойно приходить и с помощью единого портала получать необходимую информацию. Мы должны создать условия, чтобы техники, технология и продукция создавались в большой мере. Наша задача как государства — притягивать в эту индустрию людей, чтобы они могли сами прототипировать, запускать свою продукцию», — отметил Багдат Мусин.