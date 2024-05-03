Парламент принял поправки в Закон о связи

Эти меры направлены на поддержку инновационной деятельности и улучшение инвестиционного климата страны.

Принятый сенатом парламента проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации» инициирован депутатами парламента. Внесенные изменения в области связи направлены на развитие инфраструктуры связи, формирование благоприятных условий для привлечения перспективных телекоммуникационных технологий, обеспечению доступности услуг связи для населения страны.

В частности, в целях поддержки лиц с инвалидностью уполномоченный орган в области связи будет закреплять обязательства операторам связи по предоставлению им льготных тарифов. Также операторам связи предоставлена возможность безвозмездного имущественного найма (аренды) опор воздушных линий электропередач для проведения волоконно-оптических линий связи, находящихся в государственной собственности.

В целях развития цифровизации https://profit.kz/tags/digitaltransformation/ отраслей внедрено субсидирование услуг связи в сельскохозяйственных и промышленных объектах, порядок которого будет определен уполномоченным органом в области связи по согласованию заинтересованными государственными органами.

Для обеспечения интернетом удаленных районов будут строиться оптоволоконные линии связи вдоль республиканских и областных автодорог. В планах развития населенных пунктов будут учитываться места для размещения сетей связи.

В область связи вводится новый участник рынка — виртуальный оператор связи, который будет использовать инфраструктуру одного или сразу нескольких операторов сотовой связи. Для начала работы виртуальному оператору связи необходимо будет получить соответствующее разрешение у уполномоченного органа в области связи.

Согласно новым изменениям, операторы связи обязаны будут предоставить технологию CellBroadcast для оперативного информирования о чрезвычайных ситуациях. Местные органы будут контролировать работу систем экстренных служб, а также будут установлены предельные тарифы на аренду мест для размещения оборудования связи.

При строительстве общественных зданий заказчик должен обеспечить соответствующее помещение для оборудования связи.

Все эти изменения направлены на то, чтобы сделать услуги связи доступными и улучшить их качество по всей стране.

Также поправками предусмотрено введение «Единого окна национальной инновационной системы» и компетенции центральных государственных органов в рамках этой системы. Эти нормы направлены на обеспечение прозрачности и доступности к мерам поддержки инновационной деятельности, налаживание системы мониторинга и оценки национальной инновационной системы посредством создания информационной системы.

Предусматривается предоставление ежегодной информации в инновационную обсерваторию о реализации мер по развитию инноваций и технологий для проведения независимого анализа эффективности инновационной системы и мониторинг реализации государственной технологической политики в регионах. Это позволит выявлять имеющиеся барьеры и инициировать соответствующие корректирующие меры.

Открывается возможность для эндаумент-фондов поддерживать инновационные проекты и новые стартапы в организациях науки и образования. Также предусматривается передача полномочия председателя Управляющего комитета АКФ «ПИТ» от премьер-министра РК к руководителю уполномоченного органа в сфере информатизации.