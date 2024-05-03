ТРЦ в Казахстане обяжут предоставлять качественный Wi-Fi

Асхат Оразбек высказался о плохом интернете в общественных местах.

Об этом 2 мая заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек. По его словам, он лично сталкивался с плохой работой Wi-Fi в торговых центрах и местах общепита, передает Zakon.kz.

«Я, как и вы, сталкиваюсь с проблемами связи, особенно в заведениях общепита и крупных ТРЦ Wi-Fi сети некачественно построены. Думаю, что следующий наш шаг будет в эту сторону. В рамках законопроекта мы будем обязывать крупные бизнес-центры обеспечивать Wi-Fi сети. И мы будем это качество контролировать. Я думаю, что для всех будет комфортно, находясь в торговом центре или в кафе, иметь качественный интернет», — высказался Асхат Оразбек в кулуарах сената.