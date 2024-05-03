Следите за новостями

Цифра дня

48 комплексов Starlink направило МЦРИАП в регионы ЧС
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

ТРЦ в Казахстане обяжут предоставлять качественный Wi-Fi

Асхат Оразбек высказался о плохом интернете в общественных местах.

3 мая 2024 09:07, Profit.kz
Рубрики: Связь

Об этом 2 мая заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек. По его словам, он лично сталкивался с плохой работой Wi-Fi в торговых центрах и местах общепита, передает Zakon.kz.

«Я, как и вы, сталкиваюсь с проблемами связи, особенно в заведениях общепита и крупных ТРЦ Wi-Fi сети некачественно построены. Думаю, что следующий наш шаг будет в эту сторону. В рамках законопроекта мы будем обязывать крупные бизнес-центры обеспечивать Wi-Fi сети. И мы будем это качество контролировать. Я думаю, что для всех будет комфортно, находясь в торговом центре или в кафе, иметь качественный интернет», — высказался Асхат Оразбек в кулуарах сената.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.