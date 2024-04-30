Нацбанк озвучил статистику по платежным картам и электронным банковским услугам за IQ 2024

В РК находится в обращении 75,8 млн платежных карт.

По состоянию на 1 апреля эмиссию платежных карт осуществляли 18 банков и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: локальная карточка Ситибанка Казахстан — АО «Ситибанк Казахстан» и Система платежных карт Kaspi.kz — АО «Kaspi Bank».

В обращении находится 75,8 млн платежных карточек. Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 80,9%, доля кредитных — 16,2%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 2,9%.

В марте 2024 года объемы транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составили 13,8 трлн тенге, количество — 987 млн транзакций. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество безналичных транзакций выросло на 7,8% и достигло 966,5 млн операций, объем вырос на 8,3%, достигнув 11,8 трлн тенге.

Держателями платежных карт проведено 20,6 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2 трлн тенге. Наблюдается увеличение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с мартом 2023 года на 1,9%, увеличение объема операций — на 10,8%.

Основная доля безналичных операций в РК совершена посредством интернета/мобильного банкинга (79,8% от общего количестве операций и 89,4% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (20,1% и 10,3% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,4% и 87,6% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).