Казахстан перешел на новый формат ЭЦП

Теперь вместо двух файлов ЭЦП будет один.

В Казахстане перешли на новый формат электронно-цифровой подписи. По данным Национального удостоверяющего центра, новая ЭЦП будет состоять из одного файла вместо двух. Переход на криптографический стандарт СТ РК ГОСТ Р 34.10-2015 будет осуществлен сегодня, 30 апреля. Все ранее выпущенные регистрационные свидетельства будут поддерживаться до истечения срока их действия. Поддержка нового алгоритма ГОСТ 2015 будет обеспечиваться обновленным NCALayer. После выхода новой версии приложение автоматически предложит пользователю обновить NCALayer.

Новые регистрационные свидетельства НУЦ РК на алгоритме ГОСТ 2015 и RSA будут опубликованы на официальном сайте НУЦ РК. Информационным системам необходимо дополнительно установить это регистрационное свидетельство в хранилище доверенных корневых регистрационных свидетельств.

После обновления НУЦ РК пользователям будет выдаваться одно регистрационное свидетельство для подписи и аутентификации. НУЦ РК будет выдавать регистрационное свидетельство для физических и юридических лиц на алгоритме ГОСТ 2015, при этом регистрационные свидетельства, выдаваемые на удостоверение личности, и SSL регистрационное свидетельство будет выдаваться на алгоритме RSA.

Будут опубликованы новые сервисы CRL и deltaCRL для проверки регистрационных свидетельств на отозванность. Сервисы для ранее выпущенных регистрационных свидетельств останутся прежними.

Кроме того, планируется исключить из списка доступных следующие невостребованные виды ключей ЭЦП, предназначенных для использования юридическими лицами:

— «Сотрудник с правом подписи финансовых документов»;

— «Сотрудник отдела кадров».

Носители ключевой информации aKey, выпущенные с 2017 года KazToken и eToken, поддерживают ГОСТ 2015. Дополнительную информацию необходимо запрашивать у производителей указанных носителей.

Ранее при оформлении ЭЦП казахстанцы получали два ключа: AUTH RSA — используемый для авторизации пользователя; RSA — для подписи получаемой услуги. Теперь же ключ будет выдаваться в соответствии с новым межгосударственным криптографическим стандартом GOST Р 34.10-2015. С его помощью можно как авторизоваться, так и подписать госуслуги.

Напомним, в Казахстане ЭЦП действует как настоящая подпись человека и используется для получения самых разных государственных услуг. К примеру, ЭЦП нужна для того, чтобы перевести часть своих пенсионных накоплений одному из управляющих инвестиционным портфелем, подать заявку на льготную ипотеку и так далее.