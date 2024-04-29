Открыт прием заявок на пятый поток Silkway Accelerator

Инновационная программа поддержки стартапов работает в партнерстве с Google for Startups. Заявки на участие принимаются до 24 мая.

Silkway Accelerator — это интенсивный трехмесячный курс в офлайн-формате, который предоставляет участникам уникальную возможность трансформировать свой бизнес и разработать стратегии достижения целей, масштабировать и увеличить его прибыль в ускоренном режиме.

В программе могут принять участие IT-проекты на стадиях PMF и Scale из Центральной Азии — Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, а также Азербайджана, Грузии и Монголии.

«С момента запуска в 2022 году программу успешно прошло 49 стартапов, продолжая демонстрировать прогресс и сегодня. К примеру, в рамках акселерации CITIX увеличил оценку компании с $30 млн до $40 млн, а также масштабировалсяь на рынки Турции и ОАЭ. В декабре прошлого года компания привлекла инвестиции в размере $1 млн от известного инвестора Тима Дрейпера. Компания Zypl.ai успешно расширила свою деятельность на новые рынки, что привело к увеличению оценки компании инвесторами на этапе pre-seed с $6 млн до $10 млн. Кроме того, она привлекла финансирование в размере $1,1 млн от 12 ведущих глобальных венчурных инвесторов и бизнес-ангелов. Общий объем привлеченных инвестиций всех стартапов составил $26 млн, а совокупная оценка выпускников достигла $425.1 млн», — рассказал Ербол Ахметов, директор офиса бизнес-программ Astana Hub.

Одной из ключевых возможностей в рамках Silkway Accelerator является встреча с инвесторами, формирование связей с венчурными фондами и бизнес-ангелами. Это открывает стартапам путь к инвестициям, финансовой поддержке, а также дополнительным ресурсам и экспертизе.

В рамках курса предусмотрены обучающие сессии, мастер-классы, воркшопы, индивидуальные консультации, а также возможность взаимодействия с трекерами для отслеживания эффективности. Высококвалифицированные эксперты индустрии, построившие успешные бизнесы, проведут индивидуальные сессии по маркетингу, финансам, продажам и другим функциональным областям для поддержки развития стартапов.