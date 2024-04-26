Анонс: Yandex Cloud Kazakhstan Deep Dive

Технический митап по мотивам запуска региона Yandex Cloud в Казахстане.

Приглашаем вас на Yandex Cloud Kazakhstan Deep Dive. Это уникальная возможность принять участие в большом техническом митапе с легендарным составом спикеров из России, которые принимали участие в запуске региона, а также узнать больше об интересном опыте запуска и задать все интересующие вопросы лично.

16 мая в 13:00 на митапе поговорим про особенности запуска в регионе. Поделимся, какие сложные и нетривиальные технические задачи решали, чтобы он состоялся. Расскажем про основные новости платформы, про расширение сценариев для казахстанского бизнеса, а также про нововведения и планы технологического развития Yandex Cloud в Казахстане. Обсудим, какие сервисы и технологии Яндекса помогают казахстанскому бизнесу быстрее запускать цифровые продукты, управлять мощностями, экономить ресурсы, выпускать новые сервисы и обеспечивать высокий уровень безопасности данных в облаке. Как всегда, ответим на горячие вопросы.

Встреча для руководителей, которые отвечают за технологии, инфраструктуру и цифровую трансформацию, для руководителей дата-проектов и дата-офисов, а также для разработчиков, архитекторов, DevOps- и IT-специалистов.

Участие бесплатное, однако количество мест ограничено вместимостью площадки. Необходима предварительная регистрация. Также будет организована онлайн-трансляция.