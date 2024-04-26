Объем ИКТ услуг в Казахстане в 2023 году

Объем услуг в сфере компьютерного программирования и консультаций перевалил за триллион тенге.

За январь–декабрь 2023 года объем услуг, оказанных в сфере компьютерного программирования, а также консультационных и прочих сопутствующих услуг, составил 1,1 трлн тг. Это на 41,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. В аналогичном периоде прошлого года услуги в секторе выросли на 54,8% до 777,2 млрд тг, передает Finprom.

Наибольший объем услуг в секторе пришелся непосредственно на разработку программного обеспечения: 599 млрд тг, сразу на 60,3% больше в деньгах, чем годом ранее. Далее идут консультационные и практические услуги в области информационных технологий (79,2 млрд тг, годовой рост — в 2,5 раза) и сопровождение программного обеспечения (72 млрд тг, плюс 86,7%).

В региональном разрезе больше всего услуг в IT-секторе оказали в Алматы — на сумму 579,3 млрд тг, на 52,2% больше, чем годом ранее. На второй строчке расположилась Астана — 402,5 млрд тг, плюс 25,2% за год. Далее с заметным отрывом идут Карагандинская (17,3 млрд тг, плюс 0,7%), Западно-Казахстанская (16 млрд тг, годовой рост в 3,8 раза) и Костанайская (11,4 млрд тг, плюс 78,7%) области. Меньше всего услуг в секторе оказано в Улытауской (192,1 млн тг), Туркестанской (542,1 млн тг) и Жетысуской (1,2 млрд тг) областях.