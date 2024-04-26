Мобильное приложение для владельцев сельхозживотных разработали в Казахстане

Пользователи программы смогут получать полезную информацию о содержании скота.

По сообщению МСХ, с июля текущего года в пилотном режиме будет запущено мобильное приложение TortTulik для владельцев сельхозживотных. Оно разработано Минсельхозом совместно с аналитическим центром экономической политики в АПК. Приложение поможет расширить базу сельхозживотных, каждый владелец животного сможет провести инвентаризацию своего поголовья. Благодаря этому у ветврачей будет возможность своевременно и в полном объеме проводить ветеринарно-профилактические мероприятия, передает Kazpravda.kz.

Новинка работает на смартфоне в онлайн режиме. Через программу также можно будет получить ветеринарный паспорт, замену бирки при утере, снять животное с учета после убоя, зафиксировать продажу животного внутри одного КАТО, а в будущем — совершать процедуры купли-продажи скота между областями.

«TortTulik станет для сельчан своего рода информационным хабом. Приложение содержит функции рассылки последних новостей отрасли, уведомления о предстоящей вакцинации и многое другое. Пока TortTulik будет доступен для скачивания для Android, позже разработчики адаптируют приложение и для смартфонов на iOS», — рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что потенциальными пользователями мобильной программы станут 1,5 млн владельцев скота по всей стране.

По мере обновления приложения будет внедряться раздел для покупателей мяса. Во вкладке Sogym.kz казахстанцы смогут заказать тушу, прошедшую ветеринарный контроль животного, напрямую у сельхозтоваропроизводителя.

Кроме того, в рамках пилотного проекта проанализируют все отзывы пользователей для улучшения мобильной программы до запуска рабочей версии.