В Алматы обсудили стратегии управления данными на форуме «Цифровое перерождение 2024»

Государство совместно с бизнесом активно инвестирует в создание вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта.

16 апреля в Алматы состоялся бизнес-форум «Цифровое перерождение 2024», организованный при поддержке компании DIS Group СНГ. В мероприятии приняло участие порядка 350 человек: более 150 участников присутствовало на площадке, остальные следили за ходом форума онлайн. В программе форума предусмотрено 13 выступлений спикеров и три панельные дискуссии, посвященные стратегии управления данными в эпоху искусственного интеллекта, возможностям оптимизации бизнеса с помощью облачных решений и вопросам обеспечения безопасности данных. Бизнес-форум собрал на одной площадке представителей государственного сектора, ИТ-сообщества и крупнейших финансовых и телекоммуникационных компаний: Халык Банк, Казахтелеком, Bereke Bank, Евразийский банк, Freedom Bank, Tele2/ALTEL, а также Informatica — мирового лидера в области управления данными (Gartner, 2023).

Мероприятие открыло выступление генерального директора DIS Group СНГ Каната Абирова. По его словам, инвестиции на глобальном IT-рынке в 2024 году сосредоточены на кибербезопасности, аналитике данных, облачных платформах и искусственном интеллекте. При этом компании намного меньше вкладывают в legacy-инфраструктуру и технологии ЦОДов, потому что в этом направлении мало перспектив. Что касается Казахстана, то государство совместно с бизнесом сейчас активно инвестирует в создание вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта.

«Эффективное обучение моделей генеративного искусственного интеллекта требует огромных массивов уникальных и качественных данных. Без них технология будет бесполезной. Поэтому банкам, промышленным и телеком-компаниям очень важно уже сегодня заниматься этим направлением, чтобы оставаться конкурентноспособными на рынке», — отметил Канат Абиров.

Глава офиса Informatica в Центральной и Восточной Европе и Африке Ислам Зеидан в рамках своего выступления рассказал об эффективных стратегиях управления данными. Согласно статистике, более чем 50% компаний используют одновременно пять и более инструментов для работы с данными. В их число входят решения для управления качеством (Data Quality), управления мастер-данными (Master Data Management, MDM), интеграции данных (Data Integration), управления данными (Data Governance) и другие. Одна из причин такой необходимости — растущее с каждым годом количество источников данных, которые необходимо качественно анализировать.

По мере роста уровня зрелости компании ей могут понадобиться все более совершенные инструменты в области управления данными для принятия ключевых бизнес-решений. Платформа Intelligent Data Management Cloud (IDMC) на базе искусственного интеллекта от Informatica — это наиболее комплексное решение, позволяющее работать с данными с использованием ИИ. По словам Ислама Зеидана, одно из главных преимуществ IDMC — объединение всех инструментов работы с данными в одну платформу, что дает значительный прирост в удобстве и скорости. Платформа предоставляет все необходимое для достижения лучших результатов в бизнесе — каталог данных, интеграцию данных и инжиниринг, API и интеграцию приложений, управление и защиту данных, другие инструменты.

Немаловажно, что работа платформы основана на ИИ, который обеспечивает анализ метаданных и автоматизацию.

Ислам Зеидан добавил, что Informatica очень довольна сотрудничеством со своим партнером в Казахстане — DIS Group СНГ. Компания давно зарекомендовала себя на рынке и имеет большой опыт работы в сфере технологий управления данными.

Большое внимание участников форума привлекла дискуссия «Ваши данные готовы к ИИ?». По словам начальника проектного офиса Национальной платежной корпорации Казахстана Армана Асакаева, 31% из всех участников финансового рынка Казахстана уже использует искусственный интеллект, а более 50% рассматривает возможность внедрения ИИ в 2024 году. Член правления, глава риск-менеджмента АО «Халык Банк» Роман Машчык подтвердил, что ИИ-технологии вызывают большой интерес, в частности, «Халык Банк» недавно принял план по внедрению ИИ на 2024 год. Спикер добавил, что сейчас банк активно тестирует множество решений в сфере больших языковых моделей.

В Казахстане лидерами по использованию цифровых решений для работы с данными традиционно являются финансовые организации и телеком-компании. Директор по цифровизации и управлению большими данными ДИТ АО «Казахтелеком» Куат Сандалов поделился опытом эффективного использования данных на примере телеком-оператора. По его словам, качество данных — это критичный показатель. Некачественные данные в рамках реализации проекта по Data Governance приводят к неверным выводам. В конечном счете компаниям будет дорого стоить со всем этим разобраться и выявить, где были проблемы.

Куат Сандалов добавил, что «Казахтелеком» активно использует платформу для управления корпоративными данными и реализации инициатив Data Governance — Axon Data Governance, разработанную компанией Informatica. Это решение позволяет телеком-оператору обеспечить единый портал взаимодействия с фабрикой данных.

Архитектор хранилища данных Freedom Bank Далер Хабибов рассказал об опыте внедрения решений Informatica. Как и во многих банках, в его организации существовал ряд сложностей до внедрения централизованного ETL-решения и хранилища данных: разрозненность информации, долгий и нестандартизированный обмен данными между различными подразделениями, зоопарк решений и т. д. С помощью решений Informatica банку удалось создать централизованную ETL-систему, заметно упростить процессы сбора и поставки данных, отслеживания зависимостей объектов и потоков, а также снизить совокупную стоимость владения (TCO) и время адаптации джуниор-разработчиков.

Завершила мероприятие сессия, посвященная безопасности использования облачных решений. Эксперты в лице председателя совета директоров АО «Береке Банк» Максата Нуриденұлы, архитектора решений AWS (Amazon) Александра Бернадского, начальника управления по анализу и архитектуре данных Technodom Эдуарда Кима и главы компании Prime Source Евгения Щербинина отметили растущую популярность облаков как во всем мире, так и в Казахстане благодаря повышению уровня зрелости компаний.