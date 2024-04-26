Оборот Ozon Казахстан вырос в пять раз

На основании текущих результатов компания ожидает, что в 2024 году оборот, включая услуги, вырастет примерно на 70% год к году, а скорректированная EBITDA по году останется положительной.

В 2023 году оборот Ozon, включая услуги, увеличился на 111% по сравнению с итогами 2022 года и превысил 8,5 трлн тенге. Оборот Ozon Казахстан за 2023 год показал еще более бурную динамику — показатель вырос в пять раз относительно результатов прошлого года.

Количество активных продавцов год к году увеличилось почти вдвое и достигло 450 тыс. В Казахстане продавцов год к году стало в 4,6 раз больше. Активных покупателей на маркетплейсе за прошедший год стало больше на треть — 46,1 млн человек против 35,2 млн годом ранее. В Казахстане число покупателей выросло еще быстрее — в 6,2 раз за 2023 год. Лояльность аудитории также показала существенный рост: каждый активный покупатель в среднем заказывает на Ozon 21 раз в год по сравнению с 13 заказами в 2022 году. Это позволило нарастить число заказов в 2,1 раза — до 966 млн против 465 млн. В Казахстане число заказов также отличается стремительным ростом: показатель увеличился в 16 раз.

Компания продолжает активно наращивать инвестиции в развитие платформы и расширение логистической инфраструктуры в России и странах СНГ. Общая площадь складских помещений Ozon за год увеличилась на 87% и превысила 2,5 млн квадратных метров. Количество партнерских пунктов выдачи заказов год к году выросло более чем в 2,5 раза и превысило 45 тыс. Ozon Казахстан развивает логистическую инфраструктуру в стране с 2021 года. Сейчас логистические мощности компании в регионе насчитывают два фулфилмент-центра в Алматы и Астане, а количество пунктов выдачи заказов в 2023 году увеличилось в 27 раз и превысило 1300.

Выручка компании увеличилась на 53% и достигла 2,1 трлн тенге, преимущественно за счет роста доходов от оказания услуг. Выручка от оказания услуг выросла на 49% год к году в IV квартале 2023 года и на 82% за полный 2023 год.

Валовая прибыль в 2023 году выросла на 36% до 215 млрд тенге. Скорректированная EBITDA составила 20,4 млрд тенге. Компания продолжает повышать операционную эффективность. Операционные расходы от GMV сократились более чем в 2 раза: с 9,2% до 4,4%.