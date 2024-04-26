Представители ЕЭК обсудили с ЭСКАТО взаимодействие в сфере продвижения цифровых решений и возможности в региональной торговле

Тема цифровизации является актуальной для мировой торговой политики.

24 апреля представители торгового блока Евразийской экономической комиссии совместно с отделом торговли, инвестиций и инноваций Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) провели на полях сессии ЭСКАТО в Бангкоке мероприятие «Цифровые решения и возможности в региональной торговле: подход ЕАЭС». Площадка собрала ведущих экспертов таких международных организаций, как ЭСКАТО, ЕЭК ООН, ШОС, СВМДА, ЮНСИТРАЛ, представителей бизнес-сообщества стран Евразийского экономического союза.

Участники обсудили актуальные тенденции в мировой торговле, влияние всеобщей цифровизации на экономику государств, а также перспективы развития регионального сотрудничества. Состоялась презентация деятельности торгового блока ЕЭК.

Как отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в приветственном слове, тема цифровизации является актуальной для мировой торговой политики, Целей развития ООН и представляет большой интерес для ЕАЭС. Мероприятие — это начало взаимовыгодного сотрудничества Комиссии и ЭСКАТО в части широкой компетенции блока по торговле.

Заместитель директора Департамента торговой политики ЕЭК Каныбек Касымали уулу проинформировал участников мероприятия о работе, проводимой Комиссией в области цифровизации железнодорожных грузовых перевозок, внедрении системы электронных сертификатов происхождения товаров, взаимодействии с партнерами по свободной торговле в рамках цифровизации: «Внедрение электронной сертификации способствует улучшению эффективности торговых операций, повышает доверие потребителей к продукции и обеспечивает прозрачность в цепочке поставок».

Начальник отдела регулирования электронной торговли и маркировки товаров ДТТНР Илья Кабанов отметил, что важнейшими направлениями цифровизации в ЕАЭС являются внедрение маркировки товаров средствами идентификации и развитие электронной торговли — как внутрисоюзной, так и с третьими странами.

Заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрий Марьясин на базе представленной ЕЭК презентации сделал вывод о значимых перспективах развития сотрудничества и объединения усилий в решении вопросов, связанных с цифровизацией. Как и ЭСКАТО, ЕЭК ООН намерена и дальше быть стратегическим партнером Евразийской экономической комиссии. Спикер подчеркнул важность использования Союзом и другими региональными объединениями универсальных норм и стандартов, разрабатываемых в рамках СЕФАКТ на площадке ООН.

Генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев отметил, что в настоящее время политическая ситуация и внешнеэкономические отношения требуют разговора об оптимизации перевозок и разработке механизма их регулирования, аналогичного системе FIATA, в частности, в отношении коносамента. Развитие такой системы создаст условия для увеличения товарооборота со странами Евразийского экономического союза. ОАО «РЖД Логистика» готово поддержать любые инициативы в этой области, активно содействовать их реализации.

25 апреля также состоялась встреча заместителя директора Департамента торговой политики ЕЭК Каныбека Касымали уулу с директором отдела торговли, инвестиций и инноваций ЭСКАТО Рупой Чанда. В ходе встречи стороны подвели итоги состоявшегося накануне совместного мероприятия, согласившись, что успех его проведения подчеркивает важность взаимного сотрудничества и ценность обмена идеями и опытом.

Представители ЕЭК и ЭСКАТО обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству между организациями, в том числе по вопросам анализа перспектив заключения торговых соглашений, продвижения цифровой торговли, оценки потенциала для развития электронной торговли в государствах ЕАЭС и странах-партнерах.