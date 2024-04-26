Минцифры направило 250 терминалов Starlink в сельские школы

На сегодняшний день 502 сельские школы по стране обеспечены интернетом с применением технологии Starlink.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК направило порядка 250 терминалов Starlink в три региона страны. Так, в Акмолинскую область доставлено 138 терминалов, Жамбылскую область — 53 терминала и в область Жетысу — 55 терминалов. Подключение терминалов в этих регионах планируется в ближайшее время.

В целом на сегодняшний день 502 сельские школы по стране обеспечены интернетом с применением технологии Starlink. После установки терминалов средняя скорость интернета в школах достигает 200 Мбит/с.

Стоит отметить, что МЦРИАП направило 48 терминалов Starlink в регионы, находящиеся в зоне паводков в соответствии с запросами областных акиматов. Так, в Костанайскую область отправлено 30 терминалов, в Актюбинскую область — 3 терминала, в ЗКО — 3 терминала, в область Улытау — 1 комплекс, в Атыраускую область — 6 терминалов, в ВКО — 2 терминала, в СКО — 3. Starlink оснащают в первую очередь, школы области для обеспечения бесперебойного учебного процесса.

На прошлой неделе министр Багдат Мусин провел встречу с Директором по глобальным связям и активации SpaceX Ребеккой Хантер. Стороны обсудили вопросы расширения технологии Starlink в Казахстане, оснащения сельских школ широкополосным интернетом, а также развития цифровых проектов. Также, представители Space X посетили одну из школ, подключенных к Starlink в селе Шубар.

Минцифры уделяет особое внимание обеспечению высокоскоростным интернетом сельских школ регионов страны. Поставка дополнительных терминалов Starlink в остальные регионы будет продолжена.