Казахстанец завоевал золотую медаль на чемпионате мира по программированию ICPC

Наша страна следующей примет чемпионат мира по спортивному программированию ICPC World Finals 2024.

С 14 по 19 апреля 2024 года в городе Луксор, Египет, прошли финалы чемпионатов мира по спортивному программированию ICPC World Finals 2022-2023. ICPC — это одно из крупнейших и наиболее престижных соревнований по программированию в мире. Впервые в истории два финала прошли в одно время и в одном месте. Финалы 2022 и 2023 годов были перенесены из-за пандемии Covid-19.

В финале чемпионата мира по спортивному программированию ICPC 2023 историческое «золото» завоевал казахстанец Батыр Сардарбеков. Спортивные программисты из Казахстана участвуют в соревнованиях ICPC уже 20 лет, и впервые участнику из нашей страны удалось добиться исторического достижения — золотой медали. Победа Батыра Сардарбекова дает большой импульс развитию этого интеллектуального вида спорта в Казахстане.

В настоящее время Федерация по спортивному программированию, учрежденная при поддержке МЦРИАП РК, активно проводит мероприятия по популяризации и стимулированию развития спортивного программирования в Казахстане. Она направляет усилия на содействие повышению профессионального уровня наших олимпиадников и улучшению их результатов на международных соревнованиях.

Следующей страной, которая примет чемпионат мира по спортивному программированию ICPC World Finals 2024, станет Казахстан. Финал чемпионата пройдет уже в сентябре в Астане.