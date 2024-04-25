TikTok подвел итоги онлайн-фестиваля «Наурыз2024»

Пользователи создали 27 тысяч видеороликов.

TikTok подвел итоги праздничного онлайн-фестиваля #Наурыз2024, который платформа уже второй год подряд проводит при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и Национальной компании «Kazakh Tourism». Казахстанцы создали более 27 тысяч единиц видео- и фотоконтента о том, как они готовятся к празднику и отмечают Наурыз — это в два раза больше, чем в прошлом году.

За последние несколько лет TikTok стал местом, куда миллионы казахстанцев приходят, чтобы делиться богатством своей национальной культуры, красотой родного языка, а также отмечать любимые праздники.

В этом году TikTok уже второй раз провел масштабный онлайн-фестиваль в честь праздника весны Наурыз, пригласив казахстанцев поделиться праздничным настроением с соотечественниками из самых разных уголков страны. Проект призван объединить пользователей платформы в Казахстане и дать им возможность почувствовать себя частью большого праздника, а также побудить местное сообщество делиться друг с дугой частичкой культуры — национальными традициями, рецептами, музыкой и многим другим.

Пользователи платформы приняли активное участие в праздничном виртуальном фестивале, создавая собственные видеоролики и фотоконтент по хештегу #Наурыз2024. Казахстанцы снимали ролики о том, как широко и душевно отмечается праздник в их городах и аулах, показывали, как готовятся к Наурызу, приглашали пользователей TikTok виртуально присоединиться к празднованию в кругу своей семьи, создавали модные образы и макияж в национальном стиле, соревновались в национальных видах спорта, готовили вкуснейшие баурсаки, Наурыз-коже и другие традиционные блюда. Ну и, конечно, не обошлось без музыки — пользователи пели песни и демонстрировали свой талант игры на домбре.

Среди всех пользователей, принявших участие в проекте, были определены авторы самых креативных видеороликов. Победителями стали: автор контента Арайка @araika_baibek с эстетичным видео-рецептом Наурыз-коже; креатор Айтолкын @aitolkyn_toktagan, продемонстрировавшая виртуозную игру на домбре; а также автор видеоролика о ярком праздновании Наурыза в одной из школ города Уральск @umit_adilbekovna. Победители получат призы от TikTok.

«В этом году наш совместный проект порадовал потрясающими показателями. То, что количество праздничного контента возросло в два раза говорит о том, что казахстанцы уделяют большое внимание национальным и культурным ценностям. К тому же, празднование Наурыза с каждым годом становится масштабнее. Хочется поблагодарить всех соотечественников, которые принимали участие и поздравить победителей. Мы выражаем надежду на то, что в дальнейшем охват нашего проекта будет расти. Ведь именно так работает популяризация ценностей и смыслов не только среди наших граждан, но и среди зарубежной аудитории», — отметил Кайрат Садвакасов, председатель правления «Kazakh Tourism».

«Мы рады в очередной дать сообществу TikTok в Казахстане возможность отмечать любимый праздник не только в кругу семьи и близких, но и вместе с тысячами других пользователей нашей платформы. В этом году мы отметили растущий интерес пользователей к родной культуре: в этом году они создали в два раза больше контента о Наурызе по сравнению с прошлым годом. А это значит — еще больше улыбок, угощений, музыки, танцев и просто счастливых моментов, наполняющих TikTok», — прокомментировала Екатерина Блинец, руководитель операционного отдела TikTok в Восточной Европе и Центральной Азии.