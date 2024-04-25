Запущен портал Qoldau.gov.kz

Он будет принимать заявления по получению компенсации от граждан, пострадавших от паводков.

Ни один казахстанец, пострадавший от наводнения, не останется без поддержки государства. Был разработан портал Qoldau.gov.kz, где публикуется информация о принимаемых государственными и уполномоченными органами мерах, их реализации и оказываемой помощи. Все данные своевременно обновляются и отображаются в удобном формате. Об этом сообщил вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков.

«Через эту платформу любой гражданин может увидеть, как ведется поддержка граждан, представителей бизнеса. Также граждане или представители МСБ, в том числе крестьянских хозяйств, могут загрузить свои заявления в мобильное приложение для оперативного решения. Рассмотрение цифровой заявки ведется в режиме онлайн», — рассказал спикер.

«С начала паводкового периода на базе СЦК развернут Республиканский информационный штаб. За это время проведено около 170 брифингов с участием представителей центральных и местных государственных органов. Правительство незамедлительно информирует о ситуации в пострадавших регионах и обо всех мерах, принятых для ликвидации последствий паводков. Важно, чтобы в ситуации, когда на фоне ЧС люди получают массу информации, у них была возможность проверить ее, свериться с официальным источником», — заявил заместитель директора СЦК Александр Белиловский.

Ресурс был разработан, чтобы аккумулировать на одном сайте всю необходимую в этом контексте информацию: актуальные данные о мерах поддержки, возможность подать онлайн-заявления, оперативные сводки, последние новости, заявления официальных лиц, релизы министерств и акиматов. Каждый пострадавший от паводков человек сможет проверить информацию о себе. В ближайшее время этот функционал будет доступен на платформе.