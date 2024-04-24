Кабинет министров, как отметил Жапаров, готов поддерживать IT-инициативы.

Кыргызстан хочет стать лучшим местом для развития IT-индустрии. Об этом председатель кабмина Акылбек Жапаров заявил на национальном форуме «Интеллектуальная собственность и инновации для развития регионов страны: вместе к успешному будущему». Он отметил, что инновационное развитие страны — это комплексный процесс, охватывающий все сферы жизнедеятельности человека, передает Sputnik.

«Кабинет министров готов поддерживать IT-инициативы. Наша цель — сделать республику лучшим местом для развития IT-индустрии. Интеллектуальная собственность и инновации — один из драйверов роста национальной экономики. Разработка и использование новых технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления, роботизация и другие, становятся новыми задачами для будущих поколений нашей страны», — заключил глава кабмина.