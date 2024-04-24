Багдат Мусин провел встречу с послом КНР

Особое внимание было уделено укреплению партнерства в области искусственного интеллекта и информационных технологий.

22 апреля в Астане Багдат Мусин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития между странами, а также вопросы взаимопонимания между МЦРИАП РК и Министерством промышленности и информационных технологий КНР. Особое внимание было уделено укреплению партнерства в области искусственного интеллекта и информационных технологий. Стороны также обсудили потенциал для дальнейшего расширения инвестиционного взаимодействия и демонстрируемые перспективы в этом направлении.

Чжан Сяо подтвердил высокую динамику развития стратегического партнерства между двумя странами.