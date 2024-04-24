Куда алматинцам отправить фотографии ям на дорогах, чтобы их устранили?

Весна обнажила дорожные проблемы на многих улицах Алматы.

В акимате Алматы заявили, что жители южной столицы смогут подать заявки на устранение ям и выбоин на дорогах города. Для этого в Telegram-бот @AlmatyJolybot, посвященного дорожной инфраструктуре, алматинцам необходимо отправить текст обращения, фото/видео дефекта, адрес и точные координаты, свои контактные данные, передает Zakon.kz.

После того, как поступившие обращения будут обработаны, по каждому случаю будут приняты меры для устранения недостатка на дорожном полотне. Кроме того, в Telegram-канале Almaty_Joly публикуется информация о дорожно-ремонтных работах и изменениях в работе городского транспорта.