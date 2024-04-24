Бесплатные Digital-курсы для людей с инвалидностью запустили в Казахстане

Обучение казахстанцев будет проводиться в рамках государственного гранта Центра поддержки гражданских инициатив по заказу Министерства культуры и информации РК.

Фонд «ITeachMe» при поддержке Единого оператора государственных грантов запустил республиканский проект ITM Academy по обучению молодых казахстанцев с инвалидностью курсам СММ-копирайтинга и мобилографии. Участником онлайн-проекта может стать каждый казахстанец, имеющий инвалидность в возрасте от 18 до 35 лет. По итогам отборочного конкурса 60 студентов пройдут бесплатные двухмесячные курсы. Весь обучающий материал доступен на казахском, русском, а также на жестовом языках. По итогам обучения студентам предстоит защищать проект.

По словам руководителя фонда «ITeachMe» Захиры Бегалиевой, после обучения студенты смогут трудоустроиться в сжатые сроки.

«Наши ученики смогут работать в компаниях офлайн либо онлайн. Но, как показывает практика, лицам с инвалидностью нужно профессиональное сопровождение. Поэтому после окончания учебы мы сначала устроим выпускников в свое СММ-агентство. Как только они адаптируются к работе, получат первый опыт, трудоустроим их в другие компании», — отметила Захира Бегалиева.

Напомним, обучение казахстанцев будет проводиться в рамках государственного гранта Центра поддержки гражданских инициатив по заказу Министерства культуры и информации РК.

Если вы желаете стать участником проекта, а также соответствуете критериям отбора, необходимо заполнить форму регистрации по этой ссылке.