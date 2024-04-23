Новые возможности ИИ обсудили на форуме TechnoWomen

17-19 апреля в Астане прошел международный форум Technowomen Central Asia: AI Future, организованный НКО TechnoWomen.

Главная тема мероприятия — искусственный интеллект. На форуме обсуждаются вопросы формирования профессионального отраслевого сообщества экспертов по достижению технологической независимости и лидерства в применении ИИ в странах Центральной Азии, а также дана оценка текущего состояния отрасли и названы вызовы, влияющие на развитие личности, бизнеса, семьи и общества, озвучены лучшие практики применения технологий для эффективного решения задач, стоящих перед современным обществом и бизнесом.

В ключевой дискуссии «Новые возможности ИИ в Центральной Азии» своим мнением также поделились представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Перед участниками с приветственной речью также выступили Аскар Жамбакин, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Аида Балаева, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президент РК, министр культуры и информации РК и Дорин Богдан-Мартин, генеральный секретарь Международного союза электросвязи.

В своей речи вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин отметил важность женщин в сфере IT и вклад ИИ в мировую экономику. Сегодня Минцифры создает экосистему, позволяющую внедрять инновации.

«Astana Hub — наш флагман для IT-стартапов https://profit.kz/tags/startup/. 60% сотрудников Astana Hub — женщины. Центр предлагает щедрые налоговые льготы, визовую поддержку и другие льготы для привлечения и развития талантливых ИТ-специалистов из региона. Число женщин, обучающихся в сфере ИТ, постоянно растет», — отметил в своем выступлении Аскар Жамбакин.

Ресурсные центры, которые были открыты во всех регионах Казахстана в 2022 году для оказания помощи женщинам-предпринимателям, поддержали десять тысяч проектов.

Также в первый день форума состоялся круглый стол на тему «Искусственный Интеллект: позитивные возможности и потенциальные риски», в котором приняли участие вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин и председатель Комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов.