«Бухта» стала оператором фискальных данных в Казахстане

Компания встала в один ряд с такими гигантами, как Казахтелеком, Транстелеком и Kaspi.

Комитет государственных доходов РК определил ТОО «Бухта.кз» оператором фискальных данных. Это значит, что теперь для клиентов Бухты, использующих сервис онлайн-кассы, учет, обработка и хранение информации о проведенных сделках станет быстрее и проще.

«Раньше мы были аутсорсинговой компанией, теперь мы продуктовая компания, — рассказывает Асет Нурпеисов, глава Бухты. — Сейчас мы делаем продукты, и один из них — касса. Ею можно пользоваться через веб, в мобильном приложении, по API. Касса достаточно большая, у нее много пользователей — несколько тысяч. И зачастую у пользователей возникали проблемы. Они заключались в том, что сервисы, предоставляемые операторами фискальных данных, периодически были недоступны. Оператор фискальных данных находится между кассой и налоговой. Вот представьте, вы отправили чек в обработку, и не понимаете его статус — пробился они или нет, надо ли отправлять повторно. Или вы отправили повторно, и чек пробился дважды. Значит, и налогов вы заплатите в два раза больше. Клиенты жаловались, и это побудило нас сделать собственный сервис. В 2019 году мы запустили свой ККМ Бухта, и вот спустя пять лет пришли к тому, чтобы сделать собственный ОФД».

В Казахстане вопрос об операторах фискальных данных стал актуален в связи с появлением онлайн-касс. В Налоговом кодексе РК оператор фискальных данных определен как юрлицо, которое обеспечивает передачу сведений о проведенных денежных операциях в органы государственных доходов по сети интернет в режиме реального времени. После проведения продажи предпринимателем, сведения о заключенной сделке с онлайн-кассы направляются оператору фискальных данных, который, в свою очередь, обеспечивает прием, хранение, систематизацию и отправку этих сведений в налоговые органы.

Изначально единственным таким оператором в 2014 году был определен Казахтелеком. Затем, в целях создания конкурентной среды, ОФД стали Транстелеком (сентябрь 2019 года) и Кар-Тел (октябрь 2021 г). С августа 2023 года ОФД в Казахстане может стать любое юрлицо, которое соответствует определенным критериям. Причем критерии для получения статуса ОФД достаточно жесткие. До настоящего момента в Казахстане было зарегистрировано шесть операторов фискальных данных — к вышеперечисленным добавились Jusan Mobile (сентябрь 2020 г), IT ANALYTICS и Kaspi Bank.

Для сравнения, в Узбекистане в настоящее время один оператор фискальных данных, а в России по данным за 2022 год — 16 операторов.

«Как только появилась возможность стать оператором фискальных данных, не будучи телеком-оператором, мы сразу же занялись тем, чтобы стать им. Для реализации этой возможности мы проделали долгий путь. Мы прошли сертификацию информбезопасности, стандартов менеджмента», — отметил Асет Нурпеисов.

Однако эта работа оправдана, учитывая те преимущества, которые появились у клиентов Бухты. Теперь все процессы обрабатываются внутри системы. Это позволило улучшить пользовательский путь, сделать сам сервис понятнее и проще. А самое главное — это дало возможность избавиться от проблем с необработкой чеков. Асет Нурпеисов связывает существующие проблемы с ОФД в Казахстане с тем, что текущие реализации ОФД делались не технологическими, а коммуникационными компаниями, из-за чего большое внимание уделяется тому, как передаются данные, а не тому, как работает продукт ОФД. Из-за этого сервисы ОФД могут не работать, несмотря на стабильную связь с ними.

«Использование собственного ОФД позволяет нам дать клиентам бесшовный онбординг в систему для старта фискализации. Если раньше для открытия виртуальной кассы клиенту нужно было сначала зарегистрировать ее, затем идти на сайт стороннего ОФД, подписывать там договор, затем возвращаться и синхронизировать их, то теперь все это можно будет сделать, не покидая мобильного приложения Бухты или сайта Buhta.com. Кроме того, работа системы фискализации Бухты станет гораздо стабильнее, даунтаймы работы практически прекратятся. За счет использования общего контура сетевой работы снизятся до минимума задержки в обработке чеков и время ожидания ответа. Все это позволит увеличить для наших клиентов нагрузочную мощность и скорость обработки запросов. Уникальность нашей услуги в том, что мы работаем с высоконагруженными приложениями — в сутки мы обрабатываем миллионы чеков. Для многих компаний, особенно технологических, это является главной причиной выбора в нашу пользу. Представьте, что какой-нибудь онлайн-кинотеатр первого числа месяца собирает оплату подписки с нескольких десятков тысяч клиентов. И всем им надо выслать чеки. В нашем случае, чтобы не нагружать систему, мы можем задавать очереди, различные правила обработки чеков. И с помощью собственного ОФД мы даем клиентам еще большую гибкость в работе. ОФД — это важное инфраструктурное направление Бухты, которое даст нам возможность сделать для клиентов, использующих наши кассы или эквайринг, SaaS-сервис с лучшим аптаймом в Казахстане. На данный момент к нашему сервису подключено около тысячи касс. Наши клиенты выбирают нас за то, что мы гибкие, технологичные и обеспечиваем круглосуточную техническую поддержку», — пояснил глава Бухты.

Очевидно, что перспективы у рынка ОФД в Казахстане достаточно радужные. В первую очередь клиенты нуждаются в качественном продукте, и на примере Бухты очевидно, насколько им важно наличие бесшовного и безотказного сервиса. С 1 января 2020 года все предприниматели в стране обязаны использовать онлайн-кассы, исключения составляют лишь некоторые категории. А кассы старого образца, без функционала передачи данных в налоговую службу, можно было использовать до 1 января 2024 года. Кроме того, предприниматели наверняка будут смотреть и на дополнительные сервисы, которые может предоставлять ОФД (аналитика, автоматизация, маркировка, СЭД, интеграция с банковскими продуктами и т. д.), а значит — технологические компании смогут побороться за своего клиента.