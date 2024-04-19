Кыргызстан и Казахстан: укрепление партнерства в области внедрения современных технологий и развития инноваций

В Астане прошел бизнес-форум «Кыргызстан – Казахстан».

В рамках бизнес-форума «Кыргызстан — Казахстан», который состоялся в Астане, кыргызская делегация посетила крупнейший технопарк Центральной Азии — Astana Hub, где были обсуждены возможности партнерства с участниками хаба и увеличения поставок кыргызской продукции на рынок Казахстана. Делегация, в составе которой были представители госсектора, IT-компаний, агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также производители продуктов питания, швейной продукции и строительных материалов, ознакомилась с деятельностью технопарка. Предприниматели обеих стран также обменивались опытом в области внедрения новейших технологий и развития инноваций.

«Astana Hub создал все условия для развития ІТ-комьюнити, особенно хочу отметить наличие современных коворкингов. Также здесь есть возможности для развития в рамках акселерационных и инкубационных программ. Это помогает стартапам и группам, начинающим проекты в IT или креативной экономике, развивать свои навыки с последующим доступом к венчурному финансированию. Особенно впечатлила программа Alem, поскольку она открывает возможности для разработчиков без специализированного образования. Эта академическая программа дает возможность любому человеку, даже без образования в IT, испытать себя в этой сфере. Кроме того, резиденты технопарка выразили интерес к сотрудничеству с кыргызскими производителями. Мы обязательно проработаем этот вопрос, так как для нас важно продвигать экспорт отечественной продукции», — подчеркнул Урмат Такиров, директор ГУ «Кыргыз экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

Делегаты также прослушали презентации казахстанских IT-компаний, включая ведущий онлайн-супермаркет Arbuz.kz и маркетплейс Clever Market. Они поделились успешным опытом в сфере розничной торговли и внедрения основных программных решений для автоматизации бизнес-процессов CRM, WMS и ERP, рассказали об особенностях своей инфраструктуры и рекламных инструментах, а также поделились опытом масштабирования на зарубежные рынки.

«При поддержке Министерства цифровизации РК мы предоставляем всестороннюю помощь не только стартапам из нашей страны, но и за ее пределами. На сегодняшний день в Astana Hub зарегистрировано 1460 IT-компаний, включая 403 компаний с иностранным участием, в том числе 9 из Кыргызстана. Все они получают всестороннюю поддержку — программы развития бизнеса, специальные налоговые и визовые условия, информационное и образовательное сопровождение, а также материальную инфраструктуру. Кыргызские стартапы, такие как NBfit, Codify, Smart Technologies и Mystory, успешно прошли акселератор в нашем технопарке и сейчас активно расширяют свои проекты на международном уровне. Мы с удовольствием следим за их прогрессом. Развитие и укрепление нашего сотрудничества крайне важно, ведь на глобальном рынке мы являемся единой командой — представителями Центральной Азии», — подчеркнул Магжан Мадиев, СЕО Astana Hub.

Напомним, что бизнес-форум «Кыргызстан — Казахстан», который состоялся 17 апреля в Астане, приурочен к официальному визиту президента Киргизии Садыра Жапарова 18–19 апреля в Казахстан. Помимо бизнес-форума и встречи в Astana Hub, предусмотрены ряд мероприятий, таких как круглый стол аксакалов и творческой интеллигенции, кыргызско-казахстанский молодежный форум и форум ученых «Перспективы развития науки в решении актуальных проблем Кыргызстана и Казахстана».